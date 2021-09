Green pass bis, sì del Senato alla fiducia sul Dl, è legge Ok di Palazzo Madama con 189 sì

Il Senato ha approvato con 189 voti a favore e 31 contrari la fiducia sul ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Al contrario di quanto avvenuto ieri alla Camera, non si sono registrate defezioni importanti all'interno della Lega: solo 5 gli assenti nelle file del Carroccio.