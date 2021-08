In attesa della terza dose Green pass, possibile la proroga a 12 mesi Senza proroga della certificazione rimangono scoperti sanitari e guariti

Il 6 settembre inizierà in Parlamento la discussione per la conversione in legge del decreto sul Green pass e se arriverà il via libera del Cts potrebbe esserci il prolungamento della durata del certificato dagli attuali 9 a 12 mesi. Il tema è da giorni sul tavolo del ministero e il comitato di esperti dovrebbe esprimersi a giorni. L’ipotesi è 12 mesi viene valutata anche in vista della terza dose del vaccino e risponde anche alle richieste dei medici che prospettavano nei prossimi mesi la possibilità che molti colleghi, vaccinati ad inizio anno, si potessero trovare scoperti. Sulla questione è intervenuto anche l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. «Sono favorevole alla proroga della durata a 12 mesi del Green pass, ma deve essere una scelta di carattere nazionale», ha dichiarato l’assessore di Zingaretti.In un'intervista al "Corriere della Sera" la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini ha dichiarato " l'obbligo vaccinale non è un'eresia: esiste già per alcune malattie. Una decisione del genere però spetta al Parlamento. La mia opinione è che occorre attendere i dati: se dovessimo giudicare irraggiungibile la copertura dell'80% della popolazione non vedrei alternative".Intanto è arrivato oggi il parere del Comitato nazionale di biosicurezza: "Sì a obbligo vaccinale con l’ovvia esclusione delle situazioni di rischio documentato di una possibile patologia post-vaccinale"