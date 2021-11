No vax ancora in piazza da Trieste a Milano a Roma Proteste contro il Green Pass, le prime dopo la direttiva del ministro Lamorgese Fra le disposizioni della direttiva del ministro dell'Interno anche quella sull’uso obbligatorio delle mascherine nel corso di eventi pubblici di questo genere e sul distanziamento interpersonale

Oggi le prime manifestazioni contro il lasciapassare verde dopo la direttiva del Viminale per contenere cortei e sit-in. Da Trieste a Milano a Roma per ora situazione sotto controllo.Attesi in 1.500 nella piazza "a rischio alto" di assembramenti ma circa settecento, secondo una stima della Questura. Fra le disposizioni della direttiva anche quella sull’uso obbligatorio delle mascherine nel corso di eventi pubblici di questo genere e sul distanziamento interpersonale. Ma le mascherine al Circo Massimo non si vedono, o quasi.Davanti al palco montato sul lato di via dei Cerchi sfilano alcuni rappresentanti del movimento che dicono: "Non siamo rivoluzionari, siamo conservatori delle nostre libertà e oggi ci riuniamo in tante piazze italiane. Non diciamo “no green pass”, ma “via green pass”. Non cediamo alle provocazioni ma facciamo un inno alla vita. Siamo il movimento ondulatorio che cambierà la realtà delle cose". I manifestanti espongono cartelli e striscioni, bandiere tricolori e palloncini bianco e azzurri. «Noi siamo il popolo delle piazze d’Italia», recita infine un messaggio stampato. «Libertà per i nostri fratelli», ne recita un altro accompagnato dal Tricolore dagli esponenti di Forza Nuova per chi è stato arrestato dopo gli scontri del 9 ottobre scorso."Giù le mani dai bambini". Così due mamme al megafono durante la protesta dei no green pass in corso al Circo Massimo. Sul palco è stata fatta salire Aurora, una bimba simbolo di tutti i bambini ed è stato osservato un minuto di silenzio. "Se lo Stato ci avesse detto questo vaccino non è sicuro ma è l'unica scelta che abbiamo forse lo avremmo fatto", hanno aggiunto le mamme.Il prefetto di Trieste Annunziato Vardè, in attuazione della direttiva del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese del 10 novembre, ha individuato "specifiche aree cittadine sensibili, di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita della comunità, temporaneamente interdette allo svolgimento di manifestazioni pubbliche". L'individuazione è stata effettuata al termine delle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si sono tenute in prefettura il 12 e il 13 novembre.Tra le aree interdette la zona portuale che comprende le aree prospicienti ai varchi 1 e 4 di accesso al Porto nuovo di Trieste. Il provvedimento - precisa la prefettura - entrerà in vigore il 15 novembre e avrà validità sino al 31 dicembre 2021, salvo prorogasono circa 150 le persone presenti, attualmente, alla protesta no green pass e secondo quanto si è appreso, è atteso l'arrivo di manifestanti da Trieste in treno. "Anche Trieste - ha detto a LaPresse un manifestante - condivide la battaglia che facciamo a Gorizia, che dobbiamo fare in tutta Italia e in tutto il mondo contro questa discriminazione per quelli che non sono vaccinati. Io sono dell'idea che la libertà è sacrosanta"."Certamente qualche timore c'è, d'altro canto è anche difficile fare previsioni, saremo attenti, vediamo. Bisognerà fare rispettare le regole, ma so che non sarà facile. Difficile dire altre cose prima, vedremo come si svolgerà il pomeriggio e la serata". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del dibattito 'Contro il bipopulismo' organizzato nell'ambito de Linkiesta Festival, in merito alle manifestazioni contro il green pass previste per oggi pomeriggio. L'eventuale protesta, che arriverebbe per il diciassettesimo weekend consecutivo, dovrebbe sottostare alle nuove regole stilate ieri dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che stabiliscono, in caso di manifestazione preavvisata, che gli organizzatori si assumano la responsabilità del rispetto della normativa anticovid.Per quanto riguarda invece le manifestazioni non preavvisate, saranno consentite solo in forma statica. In aggiunta, da oggi, nei giorni prefestivi e festivi, nonché in tutte le giornate comprese tra il 25 novembre e il 9 gennaio, l'area di piazza Duomo, comprensiva di corso Vittorio Emanuele, viene riservata alle manifestazioni religiose e a quelle civili, culturali, commerciali e di intrattenimento programmate o patrocinate dal Comune di Milano.Circa 4000- secondo fonti della Questura- le persone arrivate nella piazza dell'Arco della Pace a Milano per la manifestazione contro il vaccino che protegge dal Covid promossa da Robert Kennedy jr, terzogenito di Bob Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy, e dalla sua associazione Children's Health Defense. I manifestanti, assembrati e senza mascherine, scandiscono cori no green pass come "la gente come noi non molla mai" o "giù le mani dai bambini" e mostrano striscioni con la scritta "siamo arrivati liberi su questa terra e liberi torneremo a casa".