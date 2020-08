Coronavirus Oms, Guerra: "Non è detto arrivi la seconda ondata" "Ora abbiamo molti strumenti e la conoscenza che mancava a inizio epidemia"

Non è detto che la seconda ondata arrivi e comunque "possiamo mitigarla. Ora abbiamo molti strumenti e la conoscenza che mancava a inizio epidemia". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità."Stiamo assistendo a due fenomeni che potrebbero non essere legati. L'aumento dei soggetti positivi è dovuto alla capacità di fare una diagnosi migliore e al maggiore uso di tamponi, oltre ovviamente all'incontestabile aumento dei contagi - spiega - Ma la possibilità che questa situazione si traduca in casi clinicamente gravi, cioè malati che hanno bisogno di cure, è un discorso diverso, collegato anche a quanto gli anziani e le persone fragili si proteggono individualmente e all'interno delle residenze sanitarie, se ricoverati".Gli operatori sanitari "sono molto preparati, i ricoverinelle rianimazioni sono molto più brevi nella durata. Ce lapossiamo fare". Il fatto che quasi un terzo dei nuovi positivi sono asintomatici non è rassicurante: "Non siamo sicuri che anche una sintomatologia molto leggera oggi non si possa tradurre in danni alla salute visibili a medio-lungo termine".Pochi ragazzi "finiscono in terapia intensiva ma non devono sentirsi invincibili. Il virus può far male in fasi successive".Con le scuole "ci sarà un nuovo incremento di casi, inevitabile, impossibile impedire contatto fisico tra studenti". Non si sa ancora quanto siano contagiosi i giovani: "Fino a 10-11 anni sembra abbiano una minore capacità di trasmissione .Sopra i 12 sembra che abbiano una contagiosità analoga a quella degli adulti. Ecco perché c'è assoluta necessità di usare le mascherine alle medie e nei licei, sono dispositivi irrinunciabili". Alle elementari "sono molto raccomandabili" ma se si ha difficoltà a indossarle per qualche problema di salute" non si può prescindere dal rispetto del rigoroso distanziamento tra banchi". Le linee guida dell'Iss "sono molto appropriate se verranno seguite alla lettera".