I dati del ministero della Salute Coronavirus: nelle ultime 24 ore 17.938 nuovi casi su 152.697 tamponi e 484 vittime Sale il tasso di positività, è all'11,7%. Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna le regioni più contagiate. In base ai dati odierni, l'Italia ha superato il Regno Unito come paese europeo con il maggior numero di morti per Covid

Condividi

La situazione in Italia e nel mondo

Sono 17.938 i nuovi casi in Italia (19.903 ieri), e 484 i morti, in discesa rispetto ai 649 delle 24 ore precedenti.

Oggi risultano 16.270 persone guarite. L'aggiornamento ricorda che in totale sono tornate in salute 1.093.161. Secondo il bollettino ci sono in Italia 686.031 attualmente positivi, 1.183 più di ieri, un aumento che si registra dopo giorni di calo.

Sono 3.158 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 41 persone nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 152. Nei reparti ordinari ci sono, invece, 27.735 persone, in calo di 333 rispetto a sabato.

Il totale dei contagi è di 1.843.712 dall'inizio della pandemia, i deceduti sono 64.520. È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute.

152.697 i tamponi effettuati, quasi 44mila in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività sale all'11,7%, in aumento di oltre un punto e mezzo rispetto a ieri, quando era al 10,1%.

Per quanto riguarda le regioni più contagiate, si registrano 4.092 nuovi casi in Veneto, 2.335 in Lombardia e 1.940 in Emilia Romagna.

Con i dati odierni l'Italia ha superato il Regno Unito come paese europeo con il maggior numero di morti per Covid-19. Il Regno Unito - riporta Bloomberg - ha infatti registrato oggi 144 morti quotidiane, portando il totale a 64.170. Solo Stati Uniti, Brasile, India e Messico hanno registrato più morti per Covid dell'Italia.

Lazio: su 15mila tamponi 1339 casi, Roma torna sopra 600

"Oggi su quasi 15 mila tamponi nel Lazio (-1.271) si registrano 1.339 casi positivi (+145), 27 i decessi (-14) e +2.021 i guariti. Diminuiscono i ricoveri e i decessi, aumentano le terapie intensive e Roma città torna sopra i 600 casi (655)". E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.