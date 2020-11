I dati del ministero della Salute Coronavirus: nelle ultime 24 ore 37.255 nuovi casi su 227.695 tamponi, 544 i morti La percentuale positivi-tamponi torna leggermente a salire, da 16,04 a 16,3%. 76 in più i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 Regioni oltre i mille casi

I numeri aggiornati in Italia e nel mondo

Oggi i contagi sono 37.255 (ieri il record, 40.902), con 227.695 tamponi effettuati, 27 mila meno di ieri. La percentuale positivi-tamponi torna leggermente a salire, da 16,04 a 16,3%.

Sostanzialmente stabile il numero dei decessi, 544 (ieri 550), per un totale di 44.683. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono 76 in più i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il totale delle persone in rianimazione è ora di 3.306 in tutta Italia.

484 i ricoverati con sintomi, che portano il totale a 31.398. In isolamento domiciliare ci sono 653.731 (+23.949).

12.196 i pazienti dimessi o guariti, per un totale di 411.434 dall'inizio della pandemia.

In Lombardia 8.129 positivi e 158 morti

Oggi in Lombardia sono stati rilevati 8.129 casi di coronavirus e 158 morti. Dall'inizio dell'epidemia il totale dei decessi è di 19.186. Sono stati effettuati 35.550 tamponi, per un totale di 3.511.792. Ieri, a fronte di 55.636 tamponi, c'erano stati 10.634 positivi e 118 morti.

10 Regioni oltre i mille casi

Il 21,8% dei nuovi contagi giornalieri arriva dalla Lombardia. Seguono poi il Piemonte, 4.471, e il Veneto, 3.578. Altre sette regioni oltre i mille casi: Campania, 3.351, Lazio, 2.997, Emilia-Romagna 2.637, Toscana, 2.420, Puglia, 1.741, Sicilia, 1.729, Liguria, 1.091. Poi ci sono Abruzzo, 939, Marche, 779, P.A. Bolzano, 690, Umbria, 579, Friuli Venezia Giulia, 558, Sardegna, 396, Calabria, 333, Basilicata, 265, Valle d'Aosta, 245, P.A. Trento, 206, Molise, 121.