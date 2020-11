I dati del ministero della Salute Coronavirus: nelle ultime 24 ore 33.979 nuovi casi su 195.275 tamponi e 546 morti Il rapporto positivi su tamponi sale a 17,4%. Oltre 45 mila i morti in Italia dall'inizio della pandemia, oltre 700 mila gli 'attualmente positivi'

Condividi

I numeri aggiornati in Italia e nel mondo

Sono 33.979, da ieri, i nuovi contagi da coronavirus in Italia a fronte di 195.275 tamponi effettuati, con un tasso di positività che dunque torna a salire a 17,4%. Lo indicano i dati del ministero della Salute. Il totale dei positivi dall'inizio della pandemia ammonta ora a 1.178.529. I contagi sono in calo rispetto a ieri, quando erano stati 37.255.

Le vittime sono 546. In totale, dall'inizio della pandemia, i morti in Italia sono 45.229.

E' di 116 l'aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il totale delle persone in rianimazione è ora di 3.422. I ricoveri nei reparti ordinari sono invece aumentati di 649 unità, portando il totale a 32.047.

Il totale delle persone guarite è di 420.810 (+9.376), mentre gli attualmente positivi sono 712.490 (+24.055). In isolamento domiciliare ci sono ora 677.021 persone (+23.290 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda le singole Regioni, altri 8.060 nuovi contagi in Lombardia, 3.771 in Campania, 3.682 in Piemonte, 2.822 in Emilia Romagna, 2.792 in Veneto, 2.653 in Toscana, 2.612 nel Lazio, 344 in Calabria. Solo il Molise sotto i 100 casi (ne ha registrati 85).