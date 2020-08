I dati del ministero della Salute Coronavirus: da ieri 384 nuovi casi, 210 persone guarite e 10 vittime Raddoppiano nelle ultime 24 ore i contagi e i morti

Condividi

I numeri in Italia e nel Mondo

Tornano a salire i contagi in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati 384 casi di positività al Covid-19. Ieri erano stati 190.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 10. Complessivamente 35.181 le vittime dall'inizio della pandemia.

Sul fronte ospedaliero si registrano 3 nuovi ricoveri di pazienti con sintomi (764 il totale), nessun ingresso in terapia intensiva dove restano 41 pazienti e 11.841 pazienti in isolamento domiciliare (+161). Gli attualmente positivi sono 12.646 (164 più di ieri). I guariti o dimessi sono in tutto 200.976 (210 più di ieri).

Solo una regione senza nuovi casi, la Valle d'Aosta. Tamponi in aumento, 56.451