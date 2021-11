I numeri della pandemia in Italia Coronavirus, 11.555 nuovi casi e 49 vittime. La positività resta al 2% Le regioni con più casi sono la Lombardia e il Veneto

Sono 11.555 (contro i 10.544 di ieri) i positivi ai test Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Mai così tanti dal 6 maggio scorso. 574.812 i tamponi effettuati, 40mila più di ieri, il tasso di positività rimane invariato al 2%. Sono invece 49 i morti in un giorno (ieri erano stati 48) per un totale di 133.131 vittime dall'inizio dell'epidemia..

143.401 gli attualmente positivi, 6.271 in più da ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.915.981. I dimessi e i guariti sono invece 4.639.449, con un incremento di 5.220 rispetto a ieri.

Rimangono stabili le terapie intensive, che sono 512 come ieri (con però 50 ingressi del giorno, compensati dalle uscite), mentre i ricoveri ordinari aumentano di 105 unità (ieri +57), 4.250 in tutto.

Come ieri le Regioni con più casi sono la Lombardia (+1.930) e il Veneto (+1.928) seguite da Lazio (+1.079), Emilia Romagna (+1.055) e Campania (+983).