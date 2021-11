I dati sulla pandemia Coronavirus, 7.891 nuovi casi con 487.618 tamponi e 60 morti. Tasso positività all'1,6% +2 terapie intensive. I ricoveri ordinari +11

I casi di Covid-19 oggi in Italia. Si registrano nelle ultime 24 ore 7.891 nuovi casi con 487.618 tamponi e 60 morti. Il tasso di positività è all'1,6%, quasi il doppio rispetto allo 0,9% di ieri.con 645.689 tamponi (tasso a 0,9%) e 68 vittime.Gli attualmente positivi sono 102.859, con un incremento di 2.654 da ieri. 98.989 si trovano in isolamento domiciliare.Sono 423 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 34 (ieri 52). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.447, ovvero 11 in più rispetto a ieri.La regione con più contagi oggi è lacon 1.073 casi. In931 nuovi positivi. In814 nuovi contagi. Nel Lazionuovi casi. In572. Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 4.826.738. I dimessi/guariti sono 4.591.328 (5.319 in più).