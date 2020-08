I dati del ministero della Salute Coronavirus: da ieri 347 nuovi casi, 305 persone guarite e 13 vittime

I numeri in Italia e nel Mondo

Scende la curva dei nuovi casi di coronavirus: i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 347 (più di uno su 5 in Lombardia) a fronte del +552 di ieri (quarto giorno di incremento consecutivo): il totale complessivo supera quota 250 mila (250.103).

Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, i positivi sono 12.953 (+29 rispetto a ieri), i guariti 201.947, con un aumento di 305 unità.

I morti nelle ultime 24 ore sono stati 13 (a fronte dei 3 di ieri), divisi tra Veneto (5), Lombardia (3), Emilia Romagna (2), Liguria (1), Lazio (1) e Puglia (1).



Lombardia: 78 positivi e 3 decessi

Con 6.382 tamponi effettuati, sono 76 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia (di cui 11'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico). Sono diminuiti i ricoveri: sono 9 in terapia intensiva (numero invariato) mentre sono 162 negli altri reparti, con una diminuzione di otto. Sono invece stati 3 i decessi, che porta il totale complessivo a 16.832. Fra le Province, 24 casi sono stati registrati a Milano ( di cui 9 in città), 20 a Mantova, 7 a Bergamo e Varese, 5 a Brescia. Nessuno a Pavia e Lecco.

Nel Lazio 20 casi di cui 6 di 'importazione' e una vittima

"Oggi registriamo nel Lazio 20 casi. Di questi, sei sono di importazione: tre di rientro dalla Romania, uno dagli Stati Uniti, uno dall'Albania e uno dall'India". Lo rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, precisando che nelle ultime 24 ore è stato registrato anche un decesso.