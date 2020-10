I dati del ministero della Salute Coronavirus: nelle ultime 24 ore 2499 nuovi casi, 1126 persone guarite e 23 morti Aumentano i tamponi, duemila più di ieri

I numeri in Italia e nel Mondo

Restano alti, con 2.499 casi oggi contro i 2.548 di ieri, i nuovi casi di coronavirus in Italia. Con però un aumento dei tamponi, 120.301 (duemila più di ieri), nuovo record assoluto. Il totale dei casi sale a 319.908. Stabili i decessi, oggi 23 (ieri 24), per un totale di 35.041. I guariti sono 1.126 (ieri 1.140), e sono 229.970 in tutto. 294 i ricoverati nelle terapie intensive (+3). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il maggior aumento di nuovi casi si registra in Campania, con 392 nuovi positivi riportati oggi.

In Lombardia 4 morti e 307 positivi: l'1,5% dei tamponi

Sono 307 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, l'1,5% dei 19.842 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il numero dei morti in regione per il Covid-19 sale a 16.964, con 4 decessi in più da ieri. Aumentano anche i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 4 nuovi pazienti, per 39 letti occupati; negli altri reparti sono 302 i ricoveri e sempre 4 persone in più nell'arco di una giornata. Balzo del maxi aggregato guariti/dimessi: il totale complessivo sale a 81.228 (+304), di cui 1.419 dimessi e 79.809 guariti.

Lazio: 264 casi di cui 115 a Roma, 5 decessi

Il numero di nuovi positivi nel Lazio è sostanzialmente invariato. "Su 12mila tamponi oggi si registrano 264 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri, i nuovi casi erano stati 265 su oltre 11mila tamponi eseguiti. Dei 264 nuovi positivi di oggi, precisa D'Amato, 115 sono a Roma. Come ieri, si registrano cinque decessi. I guariti sono invece 55.

Nella Asl Roma 1 sono 51 i casi nelle ultime 24h e di questi un caso con link dalla Sicilia, ventotto sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 2 sono 44 casi nelle ultime 24h e tra questi venticinque sono i contatti di casi già noti e isolati, quindici i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi. Nella Asl Roma 3 sono 20 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dall'Egitto e dieci sono i contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso.Nella Asl Roma 4 sono 18 i casi nelle ultime 24h e si tratta di dodici contatti di casi già noti e isolati e cinque casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 36 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sedici casi con link familiare o contatto di un caso già noto.Nella Asl Roma 6 sono 33 i casi nelle ultime 24h e si tratta ventinove contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso. Nelle province si registrano 62 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono ventisette i casi e si tratta di un caso con link dalla Lombardia, uno dal Brasile,due dalla Spagna e due dalla Tunisia. Diciotto i contatti dicasi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano diciassette casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano otto casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti sono dieci i casi e si tratta di sette contatti di casi già noti e isolati e un caso con link dalla Sardegna.