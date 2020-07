I dati del ministero della Salute Coronavirus, da ieri 255 nuovi casi, 5 morti e 126 persone guarite Per il terzo giorno la Lombardia non registra decessi, lieve discesa dei nuovi casi

I dati aggiornati in Italia e nel Mondo

Lieve discesa dei nuovi casi che sono 255 in più nelle ultime 24 ore (ieri erano 275). Per il terzo giorno consecutivo le vittime sono 5 e la Lombardia non registra deceduti.

Sono 126 i pazienti guariti. Il dato, comunicato dal ministero della Salute, fa salire a 198.446 il numero complessivo dei guariti da inizio epidemia.