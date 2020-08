I dati del ministero della Salute Coronavirus: da ieri 190 nuovi casi, 177 persone guarite e 5 vittime Lieve aumento dei contagi, ma riduzione del numero dei morti

I numeri in Italia e nel Mondo

Lieve aumento dei contagi (+190 contro +159 di ieri), ma riduzione del numero delle vittime, 5 (ieri erano state 12). Sono alcuni dei dati del nuovo bollettino diffuso dal ministero della Salute, secondo cui i casi totali di coronavirus in Italia sono saliti a a 248.419: dei 190 nuovi casi registrati oggi, il 23,1% riguardano la Lombardia e il 22,1% l'Emilia Romagna.

Gli attualmente positivi sono diventati 12.482 (otto in più di ieri), i dimessi e guariti 200.766 (+177). Con i 5 morti delle ultime 24 ore (in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia) il totale sale a 35.171.

Solo tre le regioni che non hanno fatto registrare nuovi casi: Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. I pazienti in terapia intensiva sono 41, lo stesso numero di ieri. I ricoverati con sintomi aumentano a 761 (+27), in isolamento domiciliare sono in 11.680 (-19).

Con i 43.788 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, il totale sale a 6.984.589.