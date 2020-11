Lotta alla pandemia Coronavirus. In Germania oltre 14mila nuovi casi in 24 ore. In Spagna ancora violente proteste Il lockdown in Inghilterra annunciato ieri per la durate di un mese, fino al 2 dicembre, potrebbe essere esteso se sarà necessario. Lo ha dichiarato a Sky News, Michael Gove, l'esponente del governo di Boris Johnson

In Germania sono stati registrati 14.177 nuovi casi di coronavirus e 29 morti, secondo i dati del Robert Koch Institut. In tutto i contagi nel Paese sono 532.930, mentre i decessi hanno raggiunto quota 10.481. Le nuove restrizioni contro la pandemia di coronavirus costeranno all'economia tedesca circa 19 miliardi di euro e 600 mila posti di lavoro, secondo i calcoli degli istituti di ricerca economica. Secondo l'Istituto di studi economici (Diw) di Berlino, gli hotel e la ristorazione saranno i settori più colpiti con un calo di fatturato di 5,8 miliardi di euro. Un crollo del 55% rispetto alla media trimestrale. L'industria registrerà invece un calo di circa 5,6 milioni di euro, il settore della cultura di 2,1 miliardi di euro e il commercio di 1,3 miliardi di euro. Il resto mancherà nei settori servizi e logistica. Secondo il direttore dell'Istituto dell'economia tedesca (Iw) di Colonia, Michal Huther, le restrizioni faranno perdere un punto al Pil tedesco, il che si traduce in 591 mila nuovi disoccupati. Le stime si riferiscono all'ipotesi in cui le misure dureranno solo fino alla fine di novembre.Per la seconda notte consecutiva vi sono state violente proteste in diverse città spagnole contro le misure anti coronavirus. A Madrid una manifestazione pacifica é poi degenerata in scontri fra piccoli gruppi e agenti della polizia. Una trentina di persone è stata arrestata e 3 poliziotti sono stati feriti, dopo scene di violenza con lancio di pietre, cassonetti della spazzatura incendiati e vetrine infrante. Nuove proteste si sono verificate anche a Barcellona, dove c'è stato un arresto. Il giorno precedente vi erano stati 20 poliziotti e sette manifestanti feriti, mentre 15 persone erano state arrestate. La protesta era stata organizzata dall'estrema destra.Il lockdown in Inghilterra annunciato ieri per la durate di un mese, fino al 2 dicembre, potrebbe essere esteso se sarà necessario. Lo ha dichiarato a Sky News, Michael Gove, l'esponente del governo di Boris Johnson.Gove ha inoltre difeso il provvedimento di chiusura che nei giorni scorsi aveva osteggiato. "La situazione è stata peggiore di quanto ci si aspettasse", ha spiegato.