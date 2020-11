In India superati i 130mila decessi Coronavirus. In Usa oltre 100mila contagi in 24 ore, in Gb superati i 52mila morti Nel Regno Unito è stata avviata la terza sperimentazione avanzata di un vaccino anti Covid-19 secondo quanto riferisce la Bbc, il nuovo prodotto è stato messo a punto da una società belga e utilizza il virus del raffreddore comune, dopo averlo modificato geneticamente. In Germania la Cancelliera Angela Merkel ha spiegato che "i numeri si stanno stabilizzando, ma troppo lentamente". E non esclude nuove restrizioni

Superati gli undici milioni di casi di coronavirus negli Stati Uniti, dove per il tredicesimo giorno consecutivo sono stati confermati oltre 100mila nuovi contagi. Lo riporta la Johns Hopkins University, parlando di 133.045 casi confermati in più rispetto a ieri e aggiornando a 11.036.935 il totale dei contagiato. Sono invece 246.214 i decessi riconducibili all'infezione, con 616 morti registrati nell'ultima giornata.Oltre 52mila morti di positivi al coronavirus nel Regno Unito e più di 1,3 milioni di casi, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Le vittime sono state finora 52.026 e i positivi toccano quota 1.372.884. Il governo intanto come sottolinea il ministro della Salute Matt Hancock.è "pronto" e sta "lavorando sodo" per la distribuzione del vaccino anti- Covid. Anche se arriverà in tempi rapidi, ha aggiunto, "la maggioranza della popolazione sarà vaccinata nel 2021". Quanto all'isolamento del premier Johnson, Hancock ha assicurato che "sta bene" e lavorerà in collegamento video da casa. Il ministro della Salute ha anche assicurato che il governo sta lavorando perchè i britannici possano avere un Natale " il più normale possibile ".Nel Regno Unito infatti è stata avviata la terza sperimentazione avanzata di un vaccino anti Covid-19 secondo quanto riferisce la Bbc, il nuovo prodotto è stato messo a punto dalla società belga Janssen e utilizza il virus del raffreddore comune, dopo averlo modificato geneticamente per renderlo simile al coronavirus e consentire al sistema immunitario di creare gli anticorpi necessari. Il test coinvolgerà in tutto 30 mila volontari. E' di una settimana fa la notizia che i primi risultati del test clinico del vaccino Pfizer-Biontech mostrano un'efficacia del 90% ma, si legge nell'analisi dell'emittente britannica, per porre fine alla pandemia saranno probabilmente necessari molti vaccini diversi, viste le incognite riguardo alla durata dell'immunità garantita dagli anticorpi anche per chi ha già contratto il virus e l'immenso numero delle dosi necessarie. "E' importante perseguire molti vaccini diversi prodotti da molte società" secondo un esperto sentito dalla Bbc, il direttore del NIHR Southampton Clinical Research Facility che farà il nuovo test, Saul Faust. "Non sappiamo come si comporterà ognuno di questi vaccini e non possiamo essere certi che la fornitura di vaccini sarà efficiente e sicura da un solo produttore", ha spiegato. Per avere i risultati di questi nuovi test potrebbero essere necessari fra 6 e 9 mesi."I numeri (del Covid-19) si stanno stabilizzando. Ma troppo lentamente". Al direttivo della Cdu, Angela Merkel ha espresso stamani tutta la personale preoccupazione per gli sviluppi della pandemia in Germania, in vista di un incontro con i ministri Presidenti dei laender, oggi alle 14, convocato per fare il punto sugli effetti del semi-lockdown partito il 2 novembre sul terrtorio federale. Stando alla Dpa, che cita un partecipante alla riunione, la Cancelliera vuole imporre un divieto di contatto più stringente."Abbiamo ripreso il controllo sull'epidemia". Si dimostra ottimista il ministro della Salute francese, Olivier Veran, intervistato dal gruppo Ebra che possiede nove quotidiani regionali, tra cui Le Progres. Tuttavia Veran ha chiesto anche di non allentare gli sforzi perché "non abbiamo ancora sconfitto il virus". "Abbiamo ripreso il controllo dell'epidemia", ha affermato Veran sottolineando che "il virus inizia a circolare meno. Per dieci giorni consecutivi, il numero dei nuovi casi di Covid-19 è diminuito, il tasso di positività al test e il tasso di incidenza sono calati. Tutto porta quindi a credere che abbiamo superato un picco dell'epidemia".Sono più di 130mila le persone che in India hanno perso la vita per complicanze riconducibili al coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, riferendo di 435 vittime nelle ultime 24 ore e aggiornando a 130.070 il totale dei morti. E' invece salito a 8.845.127 il totale delle persone contagiate dal Covid-19, con un aumento di 30.548 rispetto al giorno precedente. Si tratta dell'incremento più basso registrato nelle 24 ore dal 15 luglio e il nono giorno consecutivo in cui il numero dei contagi in India è inferiore a 50mila.In Russia si registra un nuovo picco di contagi di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stato accertati 22.778 casi: il numero più alto dall'inizio dell'epidemia. Stando al centro operativo anti-coronavirus, i contagi accertati in Russia sono in totale 1.948.603. Secondo i dati ufficiali, le persone morte a causa del virus sars-Cov-2 sono 33.489, di cui 3030 nel corso dell'ultima giornata.