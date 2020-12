Coronavirus Atteso incontro tra Merkel e Laender: Germania verso lockdown fino al 10 gennaio

Angela Merkel (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

La Germania pianifica di chiudere la maggior parte dei negozi a partire da mercoledì fino al 10 gennaio, come parte dell'inasprimento delle restrizioni per fermare l'avanzata del Covid-19.È quanto si legge nella bozza della proposta del governo, visionata da Reuters, ripresa dall'Agi, e preparata alla vigilia dell'incontro oggi della cancelliera Angela Merkel e i rappresentanti dei Laender incentrato proprio sulle nuove misure anti-Covid.Secondo il progetto, sarà permesso di rimanere aperti solo a negozi essenziali, come supermercati, farmacie e banche.Le anticipazioni confermano quanto già uscito sulla Bild che definisce quello di oggi "il vertice più importante sul coronavirus": fino al 10 gennaio verranno chiuse scuole e asili e chiesto alle aziende lo smart working o la chiusura delle attività.La Germania è stata in lockdown parziale per sei settimane, con bar e ristoranti chiusi, mentre scuole e negozi sono rimasti aperti. Alcune regioni hanno già imposto misure più severe sulla scia dell'incremento dei contagi.