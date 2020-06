Asl Rm3, anche oggi tamponi Coronavirus. Lazio, 7 nuovi casi in cluster tra Anzio e Ardea L'Unità di crisi regionale spiega che è "in corso l'indagine epidemiologica e il contact tracing"

"Nella Asl Roma 6 oggi si registrano 7 nuovi casi positivi". E' quanto comunica l'Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio. E spiega che sono "tutti riferibili a un cluster familiare già noto per altri due casi che può ritenersi limitato allo stretto ambito familiare tra Anzio e Ardea".L'Unità di crisi regionale aggiunge che è "in corso l'indagine epidemiologica e il contact tracing".Resta comunque alta l'allerta per il rischio focolai. Dopo la chiusura ieri di un secondo ristorante a Fiumicino a causa della positività del titolare di entrambi i locali, si continua oggi con l'indagine epidemiologica e l'esecuzione dei tamponi (ne sono stati effettuati già 800) al drive-in della Asl Roma 3 a Casal Bernocchi per tracciare e testare tutti i contatti che hanno avuto a che fare con le due strutture di ristorazione chiuse. L'indagine epidemiologica verrà estesa anche all'ambasciata del Bangladesh di Roma in cui il giorno 22 giugno si è recato per motivi amministrativi il dipendente ora ricoverato allo Spallanzani. Positivi anche 4 conviventi di quest'ultimo.