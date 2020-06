L'emergenza Covid-19 in Italia Protezione civile: meno di 20mila positivi, in 24 ore 18 morti, 1.159 guariti

Solo 113 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Lo comunica il Dipartimento della Protezione civile.Il totale delle persone che hanno contratto il virus oggi è di 238.833, con un incremento rispetto a ieri di 113 nuovi casi.Il numero totale di attualmente positivi scende sotto i 20mila e si attesta a 19.573, con una decrescita di 1.064 assistiti.Tra gli attualmente positivi, 115 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 12 pazienti rispetto a ieri.1.853 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 185 pazienti.17.605 (-867) persone, pari al 90% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri i deceduti sono 18 e portano il totale a 34.675. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 184.585, con un incremento di 1.159 persone.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 12.903 in Lombardia, 1.870 in Piemonte, 1.089 in Emilia-Romagna, 564 in Veneto, 337 in Toscana, 255 in Liguria, 886 nel Lazio, 493 nelle Marche, 141 in Campania, 190 in Puglia, 51 nella Provincia autonoma di Trento, 71 in Friuli Venezia Giulia, 391 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 89 nella Provincia autonoma di Bolzano, 12 in Umbria, 15 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 28 in Calabria, 43 in Molise e 8 in Basilicata.Nessun incremento di casi positivi in: Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Bolzano, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.Sale a 93.173 il totale complessivo dei positivi al coronavirus riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi. I nuovi casi positivi rispetto a ieri sono +62 di cui 23 a seguito di test sierologici (0,88% rapporto con i tamponi giornalieri). Ieri i nuovi casi sono stati +143. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Gli attualmente positivi sono invece 12.904 (-734).Il numero dei pazienti guariti/dimessi ammonta invece a +790 per un totale di 63.690. Resta stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: 51 (=), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono attualmente 910 (-137). In lieve aumento il numero dei decessi: +6 in 24 ore, mentre ieri se ne contavano +3. Il totale complessivo delle persone decedute a causa del coronavirus sale così a 16.579. Quanto al numero dei tamponi, sono 6.986 quelli effettuati rispetto a ieri, per un totale di 971.721.