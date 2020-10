L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 19.644 nuovi casi da ieri, 151 morti, 177.669 tamponi 4.959 nuovi positivi in Lombardia in 24 ore, 1.718 in Campania, 1.729 in Veneto

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 19.644, ieri erano stati 19.143. E' quanto riporta il consueto bollettino del Ministero della Salute.In aumento anche i decessi, che sono 151 contro i 91 della giornata precedente. Nelle ultime 24 ore, sul territorio nazionale sono stati effettuati 177.669 tamponi, per un totale di 14.492.122 da inizio emergenza.Gli attuali positivi crescono di 17.180 portando il numero totale a 203.182, mentre i casi totali dall'inizio della pandemia toccano oggi quota 504.509. Salgono a 264.117 (+2.309) i guariti.I ricoverati con sintomi sono 11.287, di cui 1.128 sono ospitati nelle terapie intensive. Le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare, invece, sono 190.767.Sono otto le regioni italiani con almeno mille nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore. Si tratta di Lombardia, sempre leader con quasi cinquemila casi (4956), Piemonte 1.548, Emilia-Romagna 1.180, Veneto 1.729, Campania 1.718, Lazio 1.687, Toscana 1.526, Liguria 1.035. Sotto i mille casi Sicilia 886, Puglia 631, Umbria 525, Friuli Venezia Giulia 412, Abruzzo 375, Sardegna 329, P.A. Bolzano 277, Marche 274, Calabria 166, P.A. Trento 162, Valle d'Aosta 112, Molise 66, Basilicata 50."Abbiamopositivi in tutta la Regione, 2.306 a Milano e provincia, 197 ricoverati e 213 in terapia intensiva. I numeri sono ampi: calano i ricoverati, crescono le terapie intensive. Noi abbiamo un numero ampissimo di tamponi, siamo quasi a 33mila oggi". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.Sonoi nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall'analisi di 12.530 tamponi. Dei 1.718 nuovi casi, 1.660 sono asintomatici e 58 sono sintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 36.023, mentre i tamponi complessivamente analizzati sono 843.297. Sono 8 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno, ma l'Unità di crisi della Regione Campania specifica che si tratta di decessi avvenuti tra il 21 e il 23 ottobre e registrati ieri. Il totale dei deceduti in Campana dall'inizio dell'emergenza sale a 571. Sono 42 i guariti di oggi: il totale dei guariti è 9.149.In aumento il numero dei nuovi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore. "Su circa 23 mila tamponi oggi si registranocasi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1389 su oltre 22 mila tamponi eseguiti. Per quanto riguarda i decessi, oggi sono 9 mentre i guariti sono 94. Nel Lazio sono 21.405 i casi attualmente positivi a Covid-19, 1.438 i ricoverati, cui si aggiungono 141 pazienti in terapia intensiva, e 19.826 in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 10.202, i decessi a 1.090 e il totale dei casi esaminati è pari a 32.697.Sono 12 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi. Il totale è ora 4.248 deceduti risultati positivi al virus, 695 Alessandria, 259 Asti, 220 Biella, 408 Cuneo, 398 Novara, 1863 Torino, 231 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 53.248 (+rispetto a ieri) di cui 799 (52%) sono asintomatici. I 1.548 casi sono 491 di screening, 419 contatti di caso, 638 con indagine in corso, 159 in Rsa e Strutture socio- assistenziali, 177 in ambito scolastico, 1212 tra la popolazione generale e 3 importati.