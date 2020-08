L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: cala ancora la curva del contagio, oggi 878 casi, 4 decessi e 353 guariti

Rallenta la crescita del contagio in Italia. Sono 878 i nuovi casi di persone contagiate dal coronavirus in 24 ore (ieri 953) il cui totale è salito a 261.174. Sono, in sintesi, i dati del bollettino quotidiano del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, sottolineando che i tamponi effettuati ieri sono stati 72.341. I morti sono stati 4, sempre in 24 ore, portando il totale a 35.445. Ci sono poi 1.058 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 66 sono in terapia intensiva mentre 18.590 persone sono in isolamento domiciliare. Continuano a crescere gli attualmente positivi al coronavirus in Italia: +519, per un totale di 19.714. I dimessi/guariti sono invece aumentati di 353, a 206.015.8.125.892 è il totale dei tamponi eseguiti dall'inizio dell'epidemia, +72.341 da ieri, 4.819.124 i casi testati.Le Regioni con più casi nelle ultime 24 ore sono Lazio (143), Campania (138), Veneto (119), Lombardia (119), Emilia Romagna (65), Piemonte (57), Puglia (49), Sardegna e Toscana (34). Registra zero casi soltanto il Molise."Oggi nel Lazio si registrano 143 casi e zero decessi. Di questi il 52% sono link di rientro, quelli dalla Sardegna sono il 48% (69 casi). La curva epidemiologica è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici e prosegue l'attività di testing e di tracciamento". Nel Lazio ad oggi sono 2.284 i casi positivi a Covid-19, con 281 ricoverati, cui si aggiungono 6 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 875 in totale i deceduti. Sono 1.997 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 7.077 e il totale dei casi esaminati è pari a 10.236 Lo riferisce l'assessorato regionale alla Sanità sui suoi canali social.L'Unità di Crisi della regione Campania ha reso noto che nella giornata di oggi si registrano 138 nuovi casi positivi al Covid 19, di cui 41 di rientro (23 dalla Sardegna e 18 da estero). I tamponi del giorno sono 3.620. In totale il numero dei positivi sale a 5.976 su 390.239 taponi. Si registra un nuovo deceduto e il numero sale a 442. I nuovi guariti sono 14 che portano il totale a 4.370 (di cui 4.365 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).In Lombardia i nuovi casi di coronavirus sono 119 (di cui 23 'debolmente positivi' e 0 a seguito di test sierologico), nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, per un totale di 16.857. I tamponi effettuati sono stati 9.879, totale complessivo 1.501.157; i guariti/dimessi sono 75.901 (+196), di cui 1.265 dimessi e 74.636 guariti; i ricoverati in terapia intensiva 15 (=); i ricoverati non in terapia intensiva 158 (+5).I nuovi casi per provincia: Milano 37, di cui 19 a Milano città; Bergamo 5; Brescia 25; Como 15; Cremona 0; Lecco 1; Lodi 0; Mantova 2; Monza e Brianza 6; Pavia 6; Sondrio 1; Varese 5.