L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: continua l'incremento dei nuovi contagi, sono 1.210 in 24 ore

Condividi

Sono 1.210 i nuovi contagi da Sars-Cov-2 in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute. L'incremento porta così a 259.345 i casi totali dall'inizio dell'epidemia. E continua ad aumentare la curva dei contagi, dopo che ieri con 1071 nuovi casi era stata superata per la prima volta dalla riapertura post lockdown quota mille nei contagi giornalieri.Il numero totale di attualmente positivi è di 18.438, con un incremento di 935 rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, sono 69 (+5) in cura presso le terapie intensive. 971 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 47 pazienti rispetto al 22 agosto. 17.398 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto al giorno precedente i nuovi deceduti sono 7 e portano il totale a 35.437. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 205.470, con un incremento di 267 persone rispetto a ieri.Boom dei tamponi: 348.580 in 24 ore.Sono cinque le regioni che hanno superato oggi i cento contagiati, con la Lombardia che ritorna al top con 239 nuovi casi, seguita dal Lazio con 184, dal Veneto con 145, dalla Campania con 138 e dall'Emilia Romagna con 127. Più distanziate le altre regioni, con 81 casi in Sardegna e 59 in Toscana. L'unica regione che oggi non registra contagi è la Valle d'Aosta mentre in Molise se ne segnala uno, 3 nella provincia di Trento e 5 sia in Basilicata che nelle Marche.Per quanto riguarda i ricoverati con sintomi, il Lazio continua ad aver il dato più alto (286) con un incremento di 21 rispetto a ieri. Stabile la Lombardia con 148. Le terapie intensive sono più numerose in Lombardia (14) con al secondo posto la Sicilia (10).Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Lombardia che oggi sono tornati a superare quota 200: sono infatti 239 i nuovi positivi con 13.663 tamponi effettuati. Ieri erano stati 185 con 12.957 tamponi. I nuovi decessi sono 4 per un totale in regione di 16.856 morti dall'inizio della pandemia. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (14) e negli altri reparti (148). Dopo i zero casi di ieri, sono 32 i nuovi contagiati a Bergamo, mentre continuano a crescere a Milano (89 di cui 50 a Milano città) e a Brescia (46).E' il quinto giorno consecutivo con i dati in crescita in Lombardia, che sono passati dai 50 nuovi casi del 18 agosto ai 239 di oggi. Si è tornati quindi ai livelli di crescita di metà giugno e bisogna tornare al 17 giugno per registrare una crescita più alta, con 242 casi. Dal 19 giugno fino a ieri, i contagi erano sempre rimasti sotto i duecento casi. In totale dall'inizio della pandemia, le persone contagiate in Lombardia sono 98.316."Oggi nel Lazio si registrano 184 casi e un decesso. Di questi il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%)". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che aggiunge: "I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore". "Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna per garantire la sicurezza che è l'obiettivo comune. Eventuali positivi agli imbarchi in Sardegna vanno trasferiti in continente in maniera protetta".Sono 145 in più i casi di tampone positivo rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Veneto. Nessun nuovo decesso, restano così a 2.104 i morti per pandemia. I soggetti in isolamento scendono a -223 unità. Vi sono 104 persone in più, invece, in isolamento domiciliare.