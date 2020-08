La pandemia da Covid-19 Aumento di contagi nel mondo, Londra chiede quarantena per arrivi da Francia L'ira di Parigi sulla decisione britannica: adotteremo misura di reciprocità. Gli Usa restano al primo posto per numero di contagi e vittime, davanti a Brasile e India. In Perù situazione drammatica

Secondo la John Hopkins University i casi di contagio nel mondo sono 20,9 milioni e i decessi ammontano a 759.600. Gli Usa restano il Paese più colpito con 5,24 milioni di casi, e 167mila morti, davanti al Brasile (3,22 milioni di casi e 105.500 decessi) e all'India (2,46 mln di casi e 48mila morti). In America Latina, il Perù ha superato la soglia di 500mila casi e registra il maggior numero di decessi (25.700) in rapporto agli abitanti (32 milioni) del continente sud-americano.A fronte della nuova ondata di contagi da coronavirus, ilha introdotto nuovamente la quarantena per chi proviene dalla Francia e dall'Olanda e Parigi minaccia di rispondere con unamisura analoga. Il ministro britannico dei Trasporti ha annunciato su Twitter che coloro che arrivano 'da Francia, Olanda, Monaco, Malta cosi' come da Turks and Caicos e Aruba dopo le 03.00 Gmt di sabato, dovranno mettersi in isolamento per 14 giorni'.Nella 'lista nera' del Regno Unito - che ha registrato il maggior numero di morti (46.800) in Europa per il Covid-19 - ci sono già Spagna, Belgio, Andorra e le Bahamas. Per tutta risposta il governo francese, dicendosi contrariato ha indicato che la decisione britannica 'comportera' una misura di reciprocita''. Si stima che siano 500mila i turisti britannici in vacanza in Francia.Intanto il Guardian riporta la notizia che sono oltre 1,3 milioni di test per coronavirus sono stati espunti dal conteggio dei dati sulla pandemia in Gran Bretagna a causa di un doppio conteggio. Si avanzano dunque nuovi dubbi sull'accuratezza dei dati da parte del governo. Nell'aggiornamento di ieri l'esecutivo ha annunciato di aver ridotto di circa il 10% i dati sui "test disponibili" effettuati, "un aggiustamento di 1.308.071" di test, "sui dati dal 14 maggio al 12 agosto" a causa di un "doppio conteggio dei kit distribuiti", che "non sono stati rimossi dai dati di laboratorio analizzati".Il 6 luglio il governo ha scoperto che erano stati fatti meno test nei laboratori privati, nelle case di cura o nelle abitazioni private rispetto a quelli effettuati presso il servizio pubblico e confermati. In particolare a creare dati difettosi sarebbero stati i test effettuati con i kit inviati per posta. Gli stessi kit che erano stati inseriti nei dati dei test giornalieri per raggiungere la quota promessa dal premier Boris Johnson di 100mila test al giorno entro fine aprile.Nei dati revisionati ci sarebbero oltre 750mila kit per il test del coronavirus mai usati, prodotti dalla compagnia di diagnostica Randox e ritirati dalle case di cura e dai singoli cittadini per dubbi sugli standard di sicurezza e la sterilità.i nuovi casi di Covid-19 sono oltre la soglia di 2.000 unità. Nelle ultime 24 ore, ne sono stati registrati 2.669 dopo 2.524 il giorno precedente. Il governo ha deciso di dichiarare Parigi e Marsiglia 'zone rosse' a causa della propagazione del virus e questo permetterà alle autorità locali di imporre nuove restrizioni.aumentano i casi di Covid 19 nelle ultime 24 ore. Il Robert Koch Institute per le malattie infettive, ha certificato 1.449 nuovi contagi (1.445 ieri) a un totale di 221.413 si tratta del dato più alto da 105 giorni, cioè da fine aprile. I decessi in un giorno sono saliti a 14 (4 ieri) a 9.225, Il Paese conta 221.413 contagiati e 9.225 morti.Ini nuovi casi di coronavirus sono gradualmente saliti a 600 al giorno da circa 40 e si concentrano attorno a Rotterdam, il maggiore porto dell'Europa e ad Amsterdam e sono più frequenti tra i giovani. Intanto, il Governo della Nuova Zelanda ha deciso di prolungare di 12 giorni il lockdwon di Auckland, inizialmente introdotto per 3 giorni, dopo la scoperta di un focolaio di Covid-19.Insi registrano 5.065 nuovi casi di coronavirus, contagi che portano il dato complessivo nazionale a 912,823 e che porta il paese a essere quarto al mondo per numero di nuovi contagi.Le vittime nelle ultime 24 ore sono 114, 15,498 nel totale da quando è cominciata la pandemia.