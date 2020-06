In Campania 24 nuovi casi positivi, ma 23 sono di ieri Coronavirus, Mondragone: prorogata fino al 7 luglio la zona rossa dei palazzi ex Cirio

La zona rossa dei Palazzi Cirio di Mondragone (Caserta) è stata prorogata fino al 7 luglio. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che "alla scadenza di oggi della precedente ordinanza, tutte le misure di prevenzione e contenimento di possibile contagio nell'area delimitata degli ex Palazzi Cirio di Mondragone saranno prorogate ulteriormente fino al 7 luglio prossimo".Dal bollettino diffuso oggi alle 18 dal ministero della Salute emerge che ci sono 24 casi di positività in più in Campania rispetto a ieri. Il dato differisce da quello comunicato dall'Unità di crisi della Regione che nel bollettino quotidiano riportava di un solo contagio in più rispetto a ieri.La task force regionale ha comunicato ieri, con una nota stampa diffusa alle 18:16, degli ulteriori 23 casi riscontrati nel territorio casertano, in aree e comuni limitrofi a Mondragone, dove si è registrato un focolaio di Covid-19 nei Palazzi Cirio. Questi 23 nuovi contagiati sono per lo più lavoratori entrati a contatto con i braccianti bulgari risultati positivi al coronavirus. "Si tratta del risultato di uno screening di massa, come quello che ha interessato nelle scorse settimane il territorio di Ariano Irpino, e rientrano in una contabilità diversa", hanno precisato dall'unità di crisi regionale, ricordando che "i dati nazionali risalgono al giorno precedente, i 23 casi collegati al focolaio di Mondragone sono stati comunicati già ieri dall'unità di crisi".In Campania il numero totale di contagiati è pari a 4.690, 4.077 sono i guariti, 432 i deceduti e 181 gli attualmente positivi (di questi 152 in isolamento domiciliare, 29 ospedalizzati e nessuno ricoverato in terapia intensiva).