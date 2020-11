Prefetto: "Ferma condanna per quanto accaduto" Coronavirus. Muore in ospedale Salerno, familiari aggrediscono medico I i soggetti ritenuti responsabili di quanto successo saranno denunciati per interruzione di pubblico servizio e sanzionati per violazione delle norme anti-contagio. Al contempo, perchè venuti a contatto con la salma, sono stati segnalati all'Asl per i provvedimenti di competenza, come quarantena fiduciaria e l'effettuazione dei tamponi

Condividi

Una donna di 85 anni, positiva al Covid-19, muore in ospedale e i suoi familiari aggrediscono il medico per poi raggiungere la stanza dove era ricoverata l'anziana, ormai senza vita. E' accaduto, nel tardo pomeriggio di ieri, al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove solo l'intervento dei carabinieri della locale Compagnia, protetti dai dispositivi di protezione individuale in dotazione, ha riportato la calma nelle corsie del nosocomio.Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, dopo il decesso della 85enne, alcuni suoi parenti si sono recati al pronto soccorso, pretendendo di portare via la salma. Ma, al rifiuto del personale sanitario, avrebbero aggredito il camice bianco, riuscendo ad arrivare alla stanza dove era ricoverata la donna. I carabinieri, con non poca fatica, hanno fatto uscire i familiari della defunta dall'ospedale. Tutto ciò, però, non prima che questi ultimi entrassero in contatto con la salma. Ora, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire ulteriormente la dinamica di quanto successo, i soggetti ritenuti responsabili di quanto successo saranno denunciati per interruzione di pubblico servizio e sanzionati per violazione delle norme anti-contagio. Al contempo, è scattata la segnalazione all'Asl per i provvedimenti di competenza, come quarantena fiduciaria e l'effettuazione dei tamponi."Si condanna fermamente l'ennesima aggressione consumata ai danni di una categoria impegnata in prima linea a contrastare l'emergenza sanitaria che sta interessando anche il nostro Paese". Lo ha detto in una nota il prefetto di Salerno, Francesco Russo in seguito all'aggressione avvenuta al pronto soccorso del "Ruggi". "Alla categoria dei medici e degli operatori sanitari voglio esprimere la mia piena solidarietà, nonché la vicinanza di tutte le Istituzioni a tutti gli uomini e donne del settore sanitario che con enorme sacrificio stanno operando sin dalle prime fasi dell'emergenza".Per Russo "di fronte a questi episodi è naturale un sentimento di indignazione che deve tuttavia portare ad un atteggiamento propositivo di tutte le Istituzioni a vario titolo coinvolte, che sarà impegno riunire nuovamente attorno al tavolo di lavoro già attivato presso questa Prefettura". Il Prefetto di Salerno ha, poi, rivolto un "ringraziamento a tutte le Forze dell'Ordine e, in particolare all'Arma dei Carabinieri che anche in questa occasione è prontamente intervenuta per sedare gli animi, riportare la situazione alla calma e denunciare gli autori di questa grave aggressione".Per Russo, in ogni caso, è "necessario, al di la delle azioni che verranno messe in campo, che tutti, a partire dalle giovani generazioni, comprendano appieno il valore della sanità pubblica, l'importanza del lavoro e della professionalità di tutti i medici ed operatori sanitari".