La pandemia Coronavirus. Oltre 3 milioni i morti nel mondo. A San Paolo turni notturni nei cimiteri. Il conteggio ufficiale delle persone decedute per il Covid-19 ha superato la cifra di tre milioni, secondo l'agenzia Afp. La soglia è stata superata alle 10.30 ora italiana. La media globale dei decessi giornalieri la scorsa settimana si è attestata sul 12mila

Brasile (AP Photo/Silvia Izquierdo)

In quasi tre decenni di lavoro nel più grande cimitero di, i più vecchi non ricordano di aver eseguito più di 10 sepolture notturne. Ma da quando la seconda ondata della pandemia di coronavirus ha colpito il, quell'eccezione è diventata la regola. Il vertiginoso aumento dei morti a San Paolo negli ultimi mesi ha costretto il sindaco della città più ricca e popolosa del Paese ad adattare la pianificazione funeraria. Ora, oltre ad assumere più personale e veicoli, sono stati aggiunti turni notturni in quattro dei 22 cimiteri comunali, dove vengono scavate 600 tombe ogni giorno. Uno di questi è Vila Formosa, il più grande cimitero dell'America Latina e una vetrina per le conseguenze della pandemia in Brasile, dove più di 360.000 persone sono già morte a causa del Covid-19. Alle 18 entra il turno di notte. Due enormi lampade alimentate da generatori si accendono, illuminano le tombe e riempiono l'aria dell'odore del gasolio.La provincia più popolosa del, l', ha esteso il lockdown implementando misure più severe per combattere il Covid.19, chiudendo i confini nazionali e vietando i viaggi non necessari. Lo ha annunciato il governatore Doug Ford dopo che la provincia di 14 milioni di persone ha registrato ieri 4.812 nuovi casi, un record, e 25morti. "Il ritmo della nostra fornitura di vaccini non ha tenuto il passo con la diffusione delle nuove varianti Covid", ha detto, "siamo in affanno, ma se insistiamo e restiamo con i nervi saldi, possiamo ribaltare la situazione. Siamo a terra, ma non sconfitti". Ford ha esteso il lockdown, in vigore dall'8 aprile, di altre due settimane rispetto al previsto, fino al 19 maggio, e ha ordinato ai residenti di uscire di casa solo per stretta necessità pena multe pari a 750 dollari canadesi (circa 500 euro). Il governo provinciale sta anche chiudendo i cantieri non essenziali, limitando le riunioni all'aperto solo ai membri della famiglia e un'altra persona e vietando gli sport all'aria aperta come il golf e il basket. Sta anche limitando la capacità di attività commerciali essenziali, come farmacie o supermercati, al 25%, matrimoni, funerali e cerimonie religiose a 10 persone. I confini con il Quebec e Manitoba saranno chiusi ai viaggi non essenziali a partire da lunedì. Il Quebec, la seconda provincia più popolosa del Canada, ha seguito l'esempio annunciando la chiusura del suo confine comune con l'Ontario.Gliregistrano dall'inizio della pandemia 566.167 morti e 31.569.210 contagi da Covid-19, secondo il conteggio indipendente della Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore sono 913 i morti in più e 77.757 le nuove infezioni. Laè ora lo stato più colpito dalla pandemia con 60.897 morti, seguita da New York (51.470), Texas (49.510), Florida (34.330), Pennsylvania (25.613), New Jersey (25.094) e Illinois (23.920).Ilha registrato 3.740 nuovi casi di infezioni e 305 morti per covid-19 nelle ultime 24 ore. Bilancio che porta il numero totale di contagi a 1.689.051 e i decessi per pandemia a 56.454. I dati ufficiali del Ministero della Salute (Minsa) hanno riportato anche altri 8.529 guariti. In Perù si registrano attualmente 22.034 casi di contagio, di cui 14.976 ricoverati in ospedale e 2.591 di questi in unità di terapia intensiva.Ilha registrato 480 nuovi morti a causa della pandemia covid-19 nelle ultime 24 ore, raggiungendo un totale di 211.693 decessi. Lo ha riferito il ministero della Salute di Città del Messico. Le autorità sanitarie messicane hanno incluso anche 4.504 nuovi contagi nel loro rapporto tecnico giornaliero sull'incidenza del coronavirus, per un totale di 2.299.939 casi confermati. Con questi dati, il Messico è il terzo paese al mondo con il maggior numero di morti, dietro Stati Uniti e Brasile, e il quattordicesimo per numero di infezioni, secondo la Johns Hopkins University degli Stati Uniti.Lasi sono registrati altri 16.703 casi di contagio da covid-19, motivo per cui sono iniziate oggi nuove quarantene di tre giorni a Bogotà e Medellín, le due principali città del Paese. Si segnalano altri 365 decessi.Sono 23.804 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati dal Robert Koch Institut innelle ultime 24 ore. L'incidenza dei casi settimanali per 100mila abitanti sale a 160,7, contro i 160,1 del giorno precedente. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 219 nel paese. Il totale dei morti per Covid dall'inizio della pandemia in Germania è di 79.847. I positivi registrati da quando è scoppiata l'epidemia sono stati 3 123 077.