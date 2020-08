New York, de Blasio annuncia posti di blocco anti Covid su ponti e tunnel

New York City ha deciso di istituire check point di quarantena nei "punti di accesso chiave" alla città, lungo i principali ponti e tunnel per schermare i viaggiatori provenienti dagli oltre 30 stati con gravi focolai di coronavirus.

"Ai viaggiatori che arrivano da quegli stati verranno fornite informazioni sulla quarantena e verrà loro ricordato che è necessaria e non facoltativa", ha detto il sindaco Bill de Blasio in un briefing stampa. "Verrà loro ricordato che la mancata messa in quarantena è una violazione della legge statale e comporterà gravi sanzioni".