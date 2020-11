Tecnologia e ricerca contro la pandemia Coronavirus: sono prodotti a Nusco i congelatori per il vaccino anti Covid della Pfizer Il progetto degli ultra congelatori compatti è nato proprio in Irpinia. Sono strumenti in grado di conservare in perfetto stato farmaci e vaccini a temperature comprese tra -60 e -86 gradi centigradi con uno scarto di +/-1°

La Desmon di Nusco

Condividi

Gli ultra congelatori per i vaccini Pfizer si costruiscono in Irpinia. Il progetto è in fase avanzata, la produzione è già attiva, ma per la commercializzazione si attendono le certificazioni. Gli ultra congelatori compatti in grado di conservare in perfetto stato farmaci e vaccini come quello della Pfizer, a temperature comprese tra i -60 e -86 gradi saranno prodotti dalla Pluris, braccio operativo della Desmon, con sede a Nusco, in provincia di Avellino.L’azienda, che fa parte del gruppo statunitense The Middleby Corp, sta lavorando da oltre un mese al progetto che porterà a immettere sul mercato impianti refrigeranti che, per caratteristiche e dimensioni, saranno perfettamente compatibili con le esigenze legate al vaccino anti Sars-Cov-2 attualmente in fase avanzata di sperimentazione da parte della Pfizer.I nuovi ultra congelatori sono progettati per custodire fino a cinquemila dosi di vaccino e sono destinati non soltanto alle case farmaceutiche, ma anche a ospedali, aziende sanitarie, istituti di ricerca e farmacie. Il progetto nasce da un confronto, avviato già durante le prime fasi di sperimentazione del vaccino, con laboratori scientifici internazionali che lavorano agli studi sul Sars-Cov-2.Il progetto è nato proprio nel laboratorio tecnico dell’azienda di Nusco, in collaborazione con i più importanti enti sanitari americani. I “super frigoriferi” sono progettati per assicurare temperature costanti capaci di generare freddo anche unplugged, in grado di mantenere la temperatura entro lo scarto di +\- 1° nell'arco delle 72 ore. Una caratteristica essenziale per mantenere la catena del freddo in un vaccino come quello messo a punto da Pfizer. E Desmon, con Pluris, da anni è uno dei produttori internazionali più quotati nella produzione di strumenti che garantiscano performance eccellenti nella catena del freddo."I nostri prodotti sono presenti, attraverso gare Mepa e Consip in strutture sanitarie pubbliche in tutta Italia - spiega l'amministratore delegato di Pluris, Luigi De Santis - anche negli ultimi mesi, in piena emergenza Covid, i nostri congelatori di grosse dimensioni sono stati consegnati ai laboratori degli ospedali della Campania, della Puglia, della Calabria. Ora, stiamo lavorando per poter mettere a disposizione del mercato ultra congelatori di varie dimensioni, che possono essere utilizzati per la conservazione delle dosi di vaccino".Nata nel 1994, Desmon Spa è specializzata nella produzione di attrezzature professionali per il settore food e medicale, e dopo essersi imposta a livello europeo, nel 2015 è entrata a far parte della Middleby Corporation Company con sede a Elgin nell'Illinois. La produzione è concentrata nei due stabilimenti di Nusco dove sono impegnati 120 dipendenti. A breve, oltre ai congelatori per la protezione dei vaccini, Pluris metterà a disposizione del ministero della Difesa un pozzetto congelatore con sistema a refrigerazione passiva, messo a punto in collaborazione con il Cnr, per assicurare il mantenimento della temperatura controllata, con un delta all'arrivo di 0,1 gradi rispetto alla partenza in fase di trasporto.