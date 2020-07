Indiscrezione di Bloomberg Coronavirus, consigliere sicurezza nazionale Usa positivo al virus Si tratta di Robert O'Brien, è uno dei più stretti collaboratori di Trump

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Robert O'Brien, uno dei più stretti collaboratori di Donald Trump, è risultato positivo al coronavirus. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.

La notizia del contagio di O'Brien per ora non è stata ufficializzata. Il consigliere è stato visto l'ultima volta alla Casa Bianca alla fine della scorsa settimana. Secondo quanto riferiscono alcune fonti all'agenzia Bloomberg, O'Brian sarebbe risultato positivo al Covid-19 dopo aver partecipato a un evento familiare ed è ora in isolamento nella sua abitazione. Continuerebbe a lavorare via telefono.

In queste stesse ore, gli Usa hanno annunciato il via alla fase 3 della sperimentazione clinica del vaccino anti covid. sull'uomo, sviluppato dall'azienda americana Moderna con l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (Niaid) degli Stati Uniti diretto da Anthony Fauci. Lo annunciano i National Institute of Health, di cui il Niaid fa parte. La sperimentazione sarà fatta in 89 siti americani su circa 30.000 volontari sani. E' uno dei 5 vaccini arrivati alla fase 3, tra i 25 ora allo studio sull'uomo.