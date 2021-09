I dati del ministero della Salute Coronavirus: oggi 4.830 nuovi casi e 73 decessi. Tasso di positività all'1,5% Le persone ricoverate sono 4.128 (-37). In terapia intensiva 540 pazienti (-14)

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo



Tornano a crescere leggermente i contagi giornalieri da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 4.830 nuovi casi di Coronavirus e 73 decessi. Il tasso di positività è in lieve crescita all'1,5%. Lo rende noto il ministero della Salute.



Ieri erano stati 4.021 i positivi ai test Covid e 72 le vittime, il tasso di positività era dell'1,3%.



In calo i ricoveri. Le persone nei reparti ordinari sono 4.128 (-37). In terapia intensiva 540 pazienti (-14).



Sono 317.666 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 318.593.



Gli attualmente positivi sono 118.487, di cui 113.819 isolati a casa. I guariti sono 8.606.



Tra le Regioni, i casi registrati sono più numerosi in Lombardia (628), a seguire Veneto (525) e Sicilia (471).



Le vittime dall'inizio della pandemia sono 130.100.



Sono 81.409.122 le dosi di vaccino somministrate in totale.