L'ordinanza Covid, Piemonte e Lombardia da domani in zona gialla. Appello di Giani per la Toscana Anche la Basilicata e la Calabria in zona gialla. Abruzzo in arancione

Condividi

Il ministro della Salute, Roberto Speranza firma, sulla base dei dati della Cabina di Regia, una nuova ordinanza con cui si dispone l'area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. L'Abruzzo passa in zona arancione. L'ordinanza sarà in vigore dal 13 dicembre.

Cosa cambia

-Bar e ristoranti possono riaprire, ma con orario fino alle 18. Consentiti asporto e consegna a domicilio. Restano le chiusure di teatri, cinema, piscine, palestre, sale giochi, musei e mostre, oltre che dei centri commerciali nei festivi e prefestivi.

-Ci si potrà spostare liberamente all'interno del proprio Comune e tra Comuni diversi, stop dalle 22 alle 5 per il coprifuoco. Consentito spostarsi in ore notturne per ragioni di lavoro, salute o necessità e urgenza, serve l'autocertificazione.

-Permesso spostarsi tra Regioni in zona gialla (tranne dalle 22 alle 5). Per spostarsi in una regione in zona arancione o rossa occorrono ragioni specifiche (lavoro, salute, necessità e urgenza) e il modulo di autocertificazione.

-Consentito andare nei centri commerciali eccetto il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

-Si potrà andare da amici e parenti, la raccomandazione è di continuare a non andare a visitare persone non conviventi.

A partire dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio, invece, si applicano le misure stabilite con il nuovo Dpcm: vietati, indipendentemente dal colore della propria Regione, gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. Vietato anche recarsi nelle seconde case che si trovino in un'altra Regione o Provincia autonoma. Il 25 e del 26 dicembre e il 1° gennaio 2021 ci si potrà spostare tra Comuni, ma manca ancora la formalizzazione..



Consentito in qualunque caso il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Per quanto riguarda l'Abruzzo (che pazza da zona rossa a zona arancione) le regole saranno le seguenti:

- Consentito spostarsi liberamente solo all'interno del proprio comune, rispettando il coprifuoco (dalle 22 alle 5). Divieto di spostarsi al di fuori del proprio comune e della propria regione, fatti salvi i consueti motivi di lavoro, necessità e salute. Rimane consentito, analogamente a quanto accade nelle rosse, andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti senza limiti di orario. Così come è consentito uscire per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti.

- Quanto ai ristoranti, restano chiusi sette giorni su sette, con l'asporto consentito fino alle 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. A poter aprire in area arancione sono invece i negozi di tutti i tipi (non più soltanto quelli alimentari), compresi quelli di estetica, e i centri commerciali, che però devono restare chiusi nei giorni festivi e prefestivi.

In Lombardia riaprono 51mila locali

Con il passaggio in zona gialla riaprono oltre 51mila tra ristoranti, bar, pizzerie e agriturismi in Lombardia, dopo oltre un mese di chiusura che ha provocato una perdita di fatturato stimata di almeno un miliardo di euro. E' quanto afferma la Coldiretti.

"La Lombardia - spiega la Coldiretti - è la regione italiana con il maggior numero di locali per il consumo di cibo e bevande fuori casa. A livello provinciale, il primo territorio è quello di Milano con oltre 18mila esercizi, seguono Brescia con circa 7mila, Bergamo con più di 5mila, Varese con quasi 4.000 mila locali, Monza e Brianza oltre 3 mila, Pavia e Como con circa 3mila, Mantova con circa 2.000, Cremona con 1.700, Lecco con circa 1.400, Sondrio con 1.100 e infine Lodi con poco meno di 1.000 esercizi dedicati alla ristorazione".

"Gli effetti della chiusura delle attività di ristorazione -continua la Coldiretti - si sono fatti però sentire a cascata sull'intera filiera agroalimentare con disdette di ordini per le forniture di molti prodotti che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. A pesare - conclude la Coldiretti - sono state anche le limitazioni a carico delle oltre mille aziende agrituristiche con attività di ristorazione che si trovano in grande difficoltà quest'anno per le misure di contenimento già adottate e il crollo del turismo".

Appello di Giani per la Toscana: "Sia gialla prima del 20 dicembre"

"Faccio appello al ministro della Salute e al presidente del Consiglio perché la cabina regia si possa riunire non una volta a settimana, ma nella prossima anche nei primi giorni. Nel dpcm c'è scritto che le riunioni debbano tenersi almeno una volta a settimana, quindi nulla vieta che avvengano due volte, cioè all'inizio e il venerdì, come e' avvenuto ieri. Questo potrebbe consentirci un rientro in zona gialla già a metà settimana senza aspettare domenica". E' l'appello che Eugenio Giani, il presidente della regione Toscana, ha rivolto pochi minuti fa a Speranza e Conte in una diretta Facebook dove ha denunciato "amarezza e voglia di lottare rispetto a una ingiustizia che avverto".

La decisione di ieri, di rimandare per un'altra settimana il rientro della Toscana in zona gialla, è secondo il presidente Giani "ingiusta e immotivata". "La motivazione risponde a un iter procedurale, mi hanno detto. Ma bisogna guardare i dati. Da noi, grazie ai comportamenti dei toscani, la cultura della prevenzione e' cresciuta, perciò siamo arrivati a dati positivi. La Toscana merita di essere il prima possibile in zona gialla, senza mai abbassare la guardia. L'obiettivo - ha concluso il governatore - è essere giusti ed equi ed evitare disparità di trattamento creati da metodi che portano a rendere incomprensibili certi provvedimenti".