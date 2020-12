Governo Coronavirus, premier Conte negativo al tampone Ieri il presidente del Consiglio era stato sottoposto all'esame, insieme a tutti i ministri, dopo che a Cdm in corso la ministra dell'Interno Lamorgese aveva scoperto di essere positiva al Covid

Il premier Giuseppe Conte è risultato negativo al tampone molecolare al quale si era sottoposto dopo che ieri la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, a Consiglio dei ministri in corso, aveva scoperto di essere positiva al Covid. Conte, insieme a tutti i ministri, era stato sottoposto a stretto giro a tampone, mentre il Guardasigilli Alfonso Bonafede e il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio sono andati in autoisolamento fiduciario perché sedevano, entrambi, accanto alla responsabile del Viminale. Intanto è arrivato l'esito del tampone molecolare, negativo per Conte."Io che sono sempre stata attentissima, non capisco come sia possibile", ha detto la ministra, secondo quanto riferiscono alcune fonti di stampa. I protocolli attuati dal Viminale sono sempre stati molto rigidi: Lamorgese si sottopone al tampone molecolare ogni 15 giorni e lo fa anche a distanza più breve se ha in programma di vedere qualcuno. E in ufficio tutti devono sempre indossare la mascherina e mantenere la distanza, in caso di contatti sospetti si rimane a casa.Intanto oggi, intervenendo con un videomessaggio all'inaugurazione della Torre civica di Norcia, il premier ha detto: "So bene che questi territori ripongono grande attenzione anche su un’altra importante sfida, sulla quale siamo impegnati in questo momento, quella del Recovery Plan. Siamo al lavoro per definire progetti e modalità per una crescita e una ripartenza che siano davvero sostenibili, digitali e inclusive, e che - con particolare riguardo alle aree terremotate dell’Umbria, dell’Abruzzo, del Lazio e delle Marche - possano generare una rinascita non solo economica ma anche sociale".