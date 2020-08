La riflessione Coronavirus, il presidente della Cei contro fake news e negazionismi: "E' il tempo della serietà" In un articolo sul settimanale cattolico La Voce, il cardinale Bassetti parla di libertà di pensiero. E sulla crisi causata dalla pandemia esorta: "Occorre ritornare a vivere"

"Occorre ritornare a vivere con prudenza e cautela, ma occorre ripartire". Lo dice il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, soffermandosi sulla crisi economica legata al Covid.Lo fa in uno scritto-riflessione sul settimanale cattolico La Voce. "I dati della crisi economica che leggo su tutti i giornali sono spaventosi", evidenzia Bassetti. "Le saracinesche ancora chiuse che vedo in alcuni negozi - aggiunge - mi lasciano amarezza e inquietudine. Perché dietro ci sono uomini, donne e famiglie"."È questo il tempo della responsabilità e della serietà, lasciando da parte, per il bene di tutti, fake news, negazionismi e 'cattiva informazione'", scrive ancora Bassetti, sottolineando che "questa difficile situazione sanitaria ha posto al centro del discorso pubblico una riflessione seria e autorevole sulla libertà di pensiero", spiegando "che non significa, è doveroso sottolinearlo, esprimere a piacimento tutto quello che passa per la testa senza preoccuparsi di verificare la fondatezza delle proprie dichiarazioni e soprattutto senza assumersi la responsabilità di quello che si afferma". "Bene ha fatto, dunque, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - prosegue - a dire che 'non possiamo e non dobbiamo dimenticare' i morti di questa pandemia e soprattutto che è necessario evitare 'di confondere la libertà con il diritto di far ammalare altri'".