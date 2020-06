Emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: tornano a salire i decessi +43, nuovi casi 329, quasi 180mila guariti

Torna a salire il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 329 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 210. Il dato della Protezione civile comprende attualmentepositivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 242 in più, pari al 73,5% dell'aumento odierno in Italia.Sono 5 le regioni ad aumento zero: Puglia, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria e Basilicata, più la Provincia autonoma di Bolzano.Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 237.828, con un incremento rispetto a ieri di 329 nuovi casi.Il numero totale di attualmente positivi è di 23.925, con una decrescita di 644 assistiti rispetto a ieri.Tra gli attualmente positivi, 163 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti rispetto a ieri.3.113 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri.20.649 (-442) persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri i deceduti sono 43 e portano il totale a 34.448. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 179.455, con un incremento di 929 persone rispetto a ieri.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 14.972 in Lombardia, 2.385 in Piemonte, 1.345 in Emilia-Romagna, 680 in Veneto, 444 in Toscana, 244 in Liguria, 1.039 nel Lazio, 585 nelle Marche, 258 in Campania, 324 in Puglia, 58 nella Provincia autonoma di Trento, 805 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 438 in Abruzzo, 87 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 31 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 33 in Calabria, 62 in Molise e 10 in Basilicata.E' la provincia di Bergamo, seguita da quella di Milano e Monza a segnare il maggior numero di casi positivi da Covid 19 rispetto a ieri. In particolare, secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sale a 23.966 il numero di positivi al coronavirus nella provincia di Milano (+61) di cui 10.190 (+16) a Milano città.Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono 13.978 (+69), a Brescia 15.353 (+16), a Como 4.023 (+5), a Cremona 6.565 (+6), a Lecco 2.804 (+3), a Lodi 3.552 (+3), a Mantova 3.424 (+5), a Monza e Brianza 5.706 (+43), a Pavia 5.514 (+20), a Sondrio 1.542 (+1), a Varese 3.829 (+6); 2.046 casi sono in fase di verifica.