L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: nelle ultime 24 ore 15 morti, ancora in calo i nuovi casi (129), guariti +213

Cala ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 129, a fronte dei 190 di ieri.Le nuove vittime sono invece 15, per un numero complessivo di 35.073 decessi. I casi totali salgono a 244.752. Gli attualmente positivi sono ora 12.248 (-156), i guariti 197.431 (+269). I tamponi effettuati sono stati 43.110.Nuovo boom di guariti dal Covid-19 in Italia. Oggi sono 269, con il totale che balza a quota 197.431, contro i 213 in più registrati ieri e 143 di domenica.Oggi sono stati analizzati 43.110 tamponi, con il dato complessivo dall'inizio della pandemia che si attesta a 6.305.412.I nuovi positivi per il Covid sono 34 in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 49, due in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 732 (-13), quelli in isolamento domiciliare sono 11.467 (-181). E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute.Oggi in Lombardia si sono registrati 34 nuovi casi di coronavirus, di cui a 13 seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivi', e un morto. In totale dall'inizio dell'epidemia i decessi sono 16.797. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.973 tamponi (totale complessivo: 1.212.468), mentre i guariti/dimessi sono 164 (totale 71.775, di cui 69.807 guariti e 1.968 dimessi). Questi i dati giornalieri sull'epidemia di coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di 4.288 tamponi, c'erano stati 56 positivi e 8 morti.I 34 nuovi casi di Covid-19 in Lombardia sono per lo più in provincia di Milano, con nove casi di cui tre in città. A Bergamo sono sei i nuovi positivi, a Brescia sette. Zero casi a Como e Lecco, due a Cremona. C'è un solo nuovo caso a Lodi, Mantova e Varese, due a Monza e Pavia, tre a Sondrio.