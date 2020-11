In attesa del nuovo Dpcm Scuola, fonti: governo orientato a rientro in classe il 7 gennaio Sarebbe così accolta la richiesta delle Regioni, l'ipotesi sul tavolo era il 9 dicembre. Per ora alle superiori ancora Dad anche nelle zone gialle

Tutti in classe dal 7 gennaio. E' l'orientamento prevalente nel governo, in vista del varo del nuovo Dpcm con le misure anti contagio da Covid. Sarebbe così accolta la richiesta delle Regioni, l'ipotesi sul tavolo era il 9 dicembre.

Nel vertice di venerdì notte Conte e i capi delegazione non hanno preso una decisione finale: "La discussione sulla scuola è ancora aperta", viene spiegato.

Ma fonti dei diversi partiti di maggioranza confermano che i ragazzi delle superiori dovrebbero tornare in classe solo all'inizio del nuovo anno, mentre a dicembre proseguirebbe per loro la didattica a distanza anche nelle zone gialle.

Aprire a dicembre - è il ragionamento - vorrebbe dire portare i ragazzi in classe una o due settimane al massimo prima di richiudere a Natale: meglio fissare fin d'ora l'orizzonte di gennaio.

Il Piemonte conferma con un'ordinanza la Dad per la seconda e terza media proprio in queste ore. "Dobbiamo avere buonsenso ed essere prudenti per non vanificare tutto il sacrificio fatto finora. Riportare a scuola tutti gli studenti del Piemonte è una assoluta priorità. Per cui voglio rassicurare chi giustamente è preoccupato - sottolinea il governatore Cirio- che i nostri figli possano essere penalizzati da una scuola vissuta a distanza: mi sono già confrontato con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale e già da lunedì lavoreremo insieme per rimodulare il calendario scolastico dell'anno in corso e recuperare dalla primavera, cessata l'emergenza, i giorni in presenza che sono stati persi". La disposizione resta in vigore fino al 23 dicembre.