In isolamento fiduciario a Arcore Coronavirus, Berlusconi positivo: auguri bipartisan. Briatore: "Non sono stato io" Applausi e solidarietà da tutto il mondo della politica italiana per l'ex presidente del consiglio risultato asintomatico ai test anti Covid-19. "Non farò mancare il mio contributo alla campagna elettorale" ha detto

Controlli periodici, soprattutto dopo la visita di Briatore in Sardegna che è risultato positivo il 12 agosto al Covid. Sempre negativi, ieri invece la sorpresa. Silvio Berlusconi risulta, è inad Arcore "e sta bene, non ha febbre", assicurano dal suo staff, "continuerà il suo lavoro come sempre". Ma è chiaro che c'è cautela per l'ex premier che a fine settembre compirà 84 anni. "Non l'ho sentito preoccupato, mi ha detto che vuole rispettare gli impegni", riferisce il fedelissimo Giacomoni che lo ha sentito.Berlusconi oggi ha in programma un collegamento con un'iniziativa del partito in Liguria ma non sarà in Campania e in Puglia. "Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Purtroppo mi è successo anche questo, ma", ha spiegato in collegamento con il Movimento 'Azzurro donne'. Proseguirà quindi a sostenere i candidati azzurri.Da ieri in tanti - dal premier Conte a Schifani, da Salvini a Meloni, da Zingaretti a Di Maio, oltre tutti gli esponenti di Fi - gli hanno fatto gli. E l'Aula di Montecitorio, facendo seguito alle parole del capogruppo di Liberi e Uguali, Fornaro, gli ha tributato unL'ex premier nella prima fase della pandemia si è rifugiato in Provenza dalla figlia Marina (ci è tornato a fine agosto per festeggiare il compleanno della primogenita), da lì ha tenuto in videochat i collegamenti con i dirigenti di Forza Italia. Anche quando è tornato in Italia (prima ad Arcore e a cavallo di Ferragosto in Sardegna, infine prima di tornare a villa San Martino una puntata nella sua villa sul lago Maggiore) ha richiesto che ad ogni suo interlocutore venisse fatto il tampone. Così anche per i suoi collaboratori, per lo stato maggiore di Fi accolto in Sardegna l'ultima volta il 6 agosto e per gli amici di sempre come Confalonieri che è stato ad Arcore anche lunedì scorso.In tutto il periodo del virus l'ex premier ha predicato cautela. E fonti parlamentari di Fi rimarcano che sia stato proprio lui a lamentarsi quando durante una iniziativa del centrodestra a Roma in pochi indossavano lae a chiedere l'utilizzo delle sedie in piazza per un'altra manifestazione, in modo che si rispettasse il distanziamento sociale. Oltre al premier sono risultati positivi anche i suoi figli Luigi e Barbara."Ho saputo poco fa. Sono molto dispiaciuto per lui. Gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione. Spero che guarisca presto". Così Flavio Briatore in un'intervista a La Stampa commenta la notizia che Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid e si trova in isolamento e senza sintomi. Era il 12 agosto, la sera in cui in Sardegna era scoppiata la prima polemica sulle discoteche quando ci fu l'incontro a Villa Certosa, ovviamente documentato su instagram con tanto di video e foto, tra Flavio Briatore e Silvio Berlusconi. "Silvio è un uomo tosto, sono certo che avrà la capacità di superare il virus con la solita forza - dice l'imprenditore -. E poi è assistito da un'equipe medica di grande valore che lo terrà sotto controllo continuamente e gli assicurerà le cure migliori. Non ha certo bisogno dei miei consigli". Ma quando gli viene chiesto se teme di essere stato lui a contagiarlo Briatore perde la pazienza e risponde piccato: "Ma che c'entra? Non credo che dipenda da quel nostro incontro… E adesso mi avete rotto".''Auguri di pronta negativizzazione a Berlusconi, perché da quanto ho letto è positivo asintomatico. Questo dimostra che nessuno è esente dal rischio di contagio, ovviamente maggior cautela nel mantenere la distanza, indossare la mascherina e lavare le mani. Il virus circola, dobbiamo mantenere alta la guardia". Lo ha affermato Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, intervenendo su Radio Cusano Campus."E' più probabile trovare asintomatici tra i bambini e tra i giovani. E' una questione di statistica. Ma è possibile che ci siano persone anche anziane che sono asintomatiche". Lo ha spiegato Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, rispondendo a una domanda sul caso del leader di Forza Italia, nel corso della trasmissione 'Agorà Estate' su Rai 3. Viola ha ricordato che la Covid ha "una mortalità dell'1%, una morbilità (frequenza nella popolazione, ndr) intorno al 5% e una percentuale di asintomatici importante"."Ho fatto una lunga telefonata con Berlusconi. Sta bene ed è tonico". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Bolzano stamattina dopo aver definito "disgustosa e irrispettosa l'etichetta di negazionista" datagli da alcuni giornalisti. "Difendo semplicemente il diritto alla vita di chi vuole tornare a vivere", ha detto. Da tifoso spero anche in un ritorno in sicurezza alle partite con pubblico, perché una partita di hockey e di calcio senza pubblico non è una vera partita".