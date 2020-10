Coronavirus

2020/10/27 14:28

La Pandemia Coronavirus, in Spagna medici in sciopero per 24 ore Protesta contro l'incapacità del governo di rafforzare il sistema sanitario duramente provato dalla pandemia di coronavirus

I medici spagnoli hanno indetto uno sciopero di 24 ore per protestare contro l'incapacità del governo di rafforzare il sistema sanitario duramente provato dalla pandemia di coronavirus. Lo riportano i media spagnoli.



Per il Cesm, il principale sindacato dei medici in Spagna, l'adesione all'agitazione è stata dell'85% ma per le autorità della regione di Madrid in quell'area, la più colpita dal Covid.19, ha partecipato solo il 7,6%.



