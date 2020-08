Il bollettino del nosocomio romano Coronavirus, Spallanzani: 44 positivi, 3 in terapia intensiva Da oggi, nel Lazio, sono attivi tutti i drive-in per eseguire i test su chi rientra dalla Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Chi rientra nel Lazio deve fare due cose: comunicarlo al numero verde 800.118.800 o attraverso la app 'Lazio Doctor Covid' e recarsi al drive-in con tessera sanitaria e documento di viaggio

In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 52 pazienti. Di questi, 44 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV 2 e 8 sono sottoposti ad indagini". Cosi' si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani.L'ospedale romano precisa che "3 pazienti necessitano di terapia intensiva" e che "i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 582".Da oggi, nel Lazio, sono attivi tutti i drive-in per eseguire i test su chi rientra dalla Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Chi rientra nel Lazio deve fare due cose: comunicarlo al numero verde 800.118.800 o attraverso la app 'Lazio Doctor Covid' e recarsi al drive-in con tessera sanitaria e documento di viaggio. Se va con ricetta del medico velocizza le operazioni di tracciamento. I drive-in sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18 ad eccezione della domenica (Il drive del San Giovanni è aperto anche la domenica). per ogni informazione contratta il numero verde 800.118.800 o segnala il tuo rientro attraverso l'app 'lazio doctor covid'". Lo comunica l'Unita' di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.Questo l'elenco dei drive in. ASL RM1: Casa della Salute XV municipio - via S. Daniele del Friuli 8 - Roma (Attenzione: dal 20/07/020 al 31/08/2020 l'orario sarà lun-sab dalle 8.30 alle 12.30); AO San Giovanni Addolorata - via S. Stefano Rotondo 5 - Roma; ASL RM2: Casa della Salute XV municipio - via S. Daniele del Friuli 8 - Roma; Via Nicolò Forteguerri - Casa della Salute Santa Caterina della Rosa - Roma; ASL RM3: Via Casal Bernocchi - Sede Direzione ASL; Ex Presidio Forlanini - Piazza Carlo Forlanini - Roma; ASL RM4: Ospedale San Paolo di Civitavecchia - Largo Donatori del Sangue 1; Ospedale Padre Pio - Via s. Lucia - Bracciano; ASL RM5: Piazza Salvo D'Aquisto - Palombara Sabina/Casa della Salute; Via degli Esplosivi - Colleferro; ASL RM6: Attenzione: Il servizio a partire da lunedì 3 agosto è trasferito nei locali dell'ex Pronto Soccorso, dell'ex Ospedale "E. De Sanctis" di Genzano, sito in via Achille Grandi, snc. - orario lun-ven dalle 10 alle 18, sabato dalle 10 alle 14; FROSINONE: Ospedale Santa Scolastica - via San Pasquale - Cassino; Ospedale Fabrizio Spaziani - Via Armando Fabi, 67 - Frosinone; LATINA: Ospedale S. M. Goretti - Latina - Piazzale antistante; Piazza Monsignor Di Liegro - Gaeta; RIETI: Piazzale Istituto D'Arte - Rieti; VITERBO: Ospedale Belcolle - Strada Sammartinese- Viterbo.