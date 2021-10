La lotta alla pandemia Covid-19, per terza dose vaccino ancora hub e centri, poi medici e farmacie Lo si apprende dalla struttura Commissariale di Francesco Figliuolo

Hub e centri vaccinali continueranno a essere utilizzati per la somministrazione della terza dose,che dopo la circolare ministeriale, potrà essere somministrata anche ai fragili e a tutti gli over 60, dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione.

Intanto, la campagna per le vaccinazioni andrà ancora avanti oltre 80% e successivamente nei prossimi mesi in relazione all'andamento delle adesioni alla vaccinazione verrà valutato un progressivo bilanciamento tra hub (in riduzione) e Medici di medicina generale assieme a farmacie. E' quanto si apprende dalla struttura Commissariale di Francesco Figliuolo.