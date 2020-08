​Coronavirus: tre marittimi positivi su navi Costa, stanno bene

Condividi

Positivi al coronavirus tre marittimi imbarcati sulle navi Delizosa e Favolosa di Costa Crociere, ormeggiate nel porto di Civitavecchia.La compagnia ha fatto sapere che "grazie alla costante applicazione dei protocolli sanitari per l'imbarco e l'impiego a bordo dei suoi membri dell'equipaggio" sono stati individuati tre casi positivi al tampone.Al momento, scrive la compagnia "i tre sono in isolamento e in buone condizioni di salute". Costa Crociere, rimanendo in stretto contatto con le Autorita' sanitarie competenti, "segue attentamente l'evolversi della questione e, di comune accordo con quest'ultime, valuterà ulteriori azioni da intraprendere nei prossimi giorni".Da quanto è trapelato, due positivi sarebbero di nazionalità filippina.