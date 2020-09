Tutti i contagiati hanno età inferiore ai 50 anni Coronavirus, Trento: focolaio con 24 positivi in un'azienda di lavorazione carne

Focolaio Covid a Trento dove, in un'azienda di lavorazione della carne, sono stati riscontrati 24 positivi. Sono tutti sotto i 50 anni, la maggioranza asintomatici e alcuni di loro, tre o quattro - secondo quanto riferito dall'Azienda sanitaria di Trento - hanno sintomi "lievi e sfumati", ha detto Pierpaolo Benetollo, numero uno dell'Apss. Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche per prevenire la diffusione del contagio e sono stati effettuati un centinaio di tamponi nella cerchia più ristretta di conoscenti e parenti.Il nuovo focolaio del Trentino è legato a un’azienda legata alla lavorazione delle carni. I contagi sono avvenuti fra i dipendenti della ditta. Sembra che tra di loro ci sia anche un minorenne. L’allarme è scattato dopo un paio di casi sospetti riscontrati tramite tampone. A quel punto è stato effettuato un approfondimento epidemiologico che ha portato a scoprire l'esistenza di un collegamento tra i contagiati.L’annuncio è arrivato in conferenza stampa. Ora l’azienda sanitaria sta cercando di ricostruire i contatti che i lavoratori hanno avuto con altre persone, sia familiari che conoscenti e amici. L’obiettivo è di isolare al più presto chi è entrato in contatto con i positivi.Adesso saranno sottoposti a tampone tutti i dipendenti dell’azienda che lavora carni e anche i loro familiari. Da quanto è stato comunicato, i contagiati sono tutti under 50, in maggioranza asintomatici, anche se non manca chi mostra i sintomi tipici del covid-19.