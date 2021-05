Militante ghandiano, aveva 94 anni ​Il Covid uccide in India il pioniere ambientalista Sunderlal Bahuguna Era noto come il difensore degli alberi e delle foreste e delle popolazioni che ci vivono. Fondò il movimento Chipko

Il Covid in India ha ucciso a 94 anni Sunderlal Bahuguna, pioniere ghandiano dell'ambientalismo e fondatore del movimento Chipko in difesa degli alberi e delle foreste e delle popolazioni che ci vivono. Bahuguna - fanno sapere oggi i media indiani, fra cui l'Hindustani Times - è morto l'8 maggio all'All India Institute of Medical Science (Aiims) di Rishikesh, nel nord dell'India, dov'era attaccato a un ventilatore polmonare.

Negli anni '70, Bahaguna, che l'India ha insignito di una delle sue più prestigiose onorificenze, il Padma Vibhushan, ha iniziato le sue campagne contro l'abbattimento degli alberi e per i diritti dei popoli che vivono nelle foreste.

Ideatore del gesto simbolico dell'abbracciare gli alberi, Bahuguna era un militante ghandiano e applicò l'ideologia non violenta,compassionevole ed egualitaria della resistenza passiva all'ambientalismo, imprimendo una svolta al movimento Chipko, di cui è stato fra i fondatori nel 1973 nell'Uttar Pradesh.

"L'ecologia è l'economia permanente", era il suo slogan, con cui non solo animava sit-in e manifestazioni non violente contro la deforestazione, ma con cui conduceva le sue campagne di sensibilizzazione sui temi ambientali nell'India rurale e tribale e fra i più poveri. Fra i primi a omaggiare il padre nobile dell'ambientalismo indiano, il premier, Nerendra Modi, che ha definito la sua morte una "perdita monumentale". "La sua semplicità e il suo spirito compassionevole non saranno mai dimenticati. Om Shanti", ha detto Modi.