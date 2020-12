La pandemia Coronavirus. ​Usa, oltre 3.000 morti in un giorno, mai così tanti. Nel mondo 700mila casi in 24 ore

Upland, Pennsylvania (Jose F. Moreno/The Philadelphia Inquirer via AP)

692mila contagi e 12.402 morti. Questo il bilancio delle ultime 24 ore, da ieri a questa mattina, della pandemia da Covid-19 nelGlihanno superato i 3.000 morti di Covid in un giorno per la prima volta dall'inizio della pandemia. Secondo la Johns Hopkins University, i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 3.202, numero che porta il totale delle vittime a 292.091.Negli Stati Uniti i morti per Covid-19 potrebbero arrivare a 362mila entro il 2 gennaio 2021. La previsione è dei Centri federali per il controllo e prevenzione delle malattie. La media settimanale dei decessi potrebbe andare da un minimo di 12.600 a 23.400. Il calcolo è stato ricavato dall'analisi di una quarantina di modelli statistici.Inle autorità sanitarie hanno registrato nell'ultimo bollettino, relativo alla giornata di ieri, 53.347 nuovi contagi, per un totale di 6.781.799 diagnosi di positività dalla comparsa del morbo. Si tratta del terzo giorno consecutivo nel quale viene infranta la barriera dei 50mila casi quotidiani.Un totale di 6.994 nuovi casi e 211 decessi per coronavirus sono stati segnalati dall'ultimo bollettino, relativo alla giornata di ieri, delle autorità sanitarie. Con questi ultimi dati, il paese sudamericano raggiunge dunque i 1.482.216 contagi e i 40.431 morti dalla comparsa del morbo.Sono stati quasi 30mila, 29.875 per la precisione, i nuovi contagi di coronavirus registrati in. Stando a quanto riportato dal Robert Koch Institut, il totale dei casi ammonta a 1.272.078. Per quanto riguarda i decessi, ne sono stati segnalati altri 598, facendo salire il bilancio dei morti a 20.970.ha confermato 7.215 nuovi casi di coronavirus nel periodo considerato, rispetto ai 6.730 del giorno precedente. La capitale russa è seguita da San Pietroburgo con 3.779 casi (3.774 il giorno precedente) e la regione di Mosca con 1.370 nuovi casi (1.351 del giorno precedente). Nessun nuovo caso è stato registrato nella regione autonoma di Chukotka.