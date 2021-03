La lotta alla pandemia Vaccinazioni, a che punto siamo: solo lo 0,87% del personale scolastico ha ricevuto la seconda dose E solo l'1,62% nella fascia d'età 70-79 anni. Emerge dai nuovi dati pubblicati sul sito del governo, secondo i quali 8 Regioni hanno vaccinato meno del 20% degli over 80. Va meglio per quanto riguarda personale sanitario e Rsa, il 70% ha ricevuto entrambe le dosi

Quasi il 75% del personale sanitario e quasi il 70% degli ospiti delle Rsa sono stati vaccinati con entrambe le dosi. E' quanto emerge dalle tabelle pubblicate dal governo con i dati sulla campagna vaccinale aggiornati a questa mattina. In particolare, il personale sanitario che ha ricevuto le due dosi del vaccino è del 74,87%, mentre la prima dose è stata inoculata all'86,24%. Percentuale, quest'ultima, che sale al 100% in quattro regioni - Lazio, Lombardia, Sardegna e Veneto - e nella provincia autonoma di Trento. Quanto agli ospiti delle Rsa, sono invece il 69,65% del totale quelli che sono immunizzati e che dunque hanno ricevuto entrambe le dosi, mentre la percentuale di chi ha avuto solo un'inoculazione è dell'86,92%.



Solo l'1,62% tra i 70 e i 79 anni vaccinato con due dosi

In Italia è stato finora vaccinato (con due dosi) appena l'1,62% degli over 70 (tra i 70 e i 79 anni), pari a 96.312 persone. Hanno invece ricevuto la prima dose in questa fascia d'età il 5,64% del totale, pari a 352.227 soggetti. La Regione che ne ha vaccinati con richiamo di più è la Valle d'Aosta con il 2,76%, sul fondo della classifica la Puglia con lo 0,99%.

Scuola, vaccinato con 2 dosi solo lo 0,87% del personale

In Italia sono stati finora vaccinati con due dosi 5.599 componenti del personale scolastico, pari ad appena lo 0,87% del totale. Ad aver ricevuto la prima dose in questa categoria sono stati invece 874.810 soggetti, pari al 56,56% del totale. La Valle d'Aosta è riuscita a vaccinare con richiamo il 12,60% del personale scolastico, mentre tutte le altre Regioni non arrivano nemmeno all'1%, tranne la Campania che ha vaccinato l'1,02% del totale.



Otto Regioni hanno vaccinato meno del 20% degli over 80

In Italia 8 Regioni hanno finora vaccinato (con due dosi) meno del 20% degli ultraottantenni. Si tratta di Sardegna 6,32%, Toscana 10,47%, Calabria 13,03%, Umbria 16,57%, Lombardia e Puglia 17,28%, Sicilia 17,86% e Abruzzo 18,49.

Al capo opposto della classifica ci sono, in testa, la Provincia autonoma di Trento con il 41,37% degli over 80 vaccinati e la Provincia autonoma di Bolzano (35,73%). Tra le Regioni la migliore è la Basilicata con il 34,88%, poi l'Emilia Romagna con il 30,18%. Tra le altre regioni il Lazio è al 27,56%, il Veneto al 21,03%, il Piemonte al 21,97%.