82,76% degli italiani ha completato il ciclo vaccinale Covid-19, ancora 7 milioni e mezzo di italiani non vaccinati La campagna vaccinale procede e i dati del report settimanale della Struttura Commissariale Emergenza Covid traccia una fotografia della situazione

Condividi

"L'efficacia complessiva della vaccinazione completa nel prevenire l'infezione - si legge nel report settimanale dell'ISS - nel periodo con circolazione dominante della variante alfa è pari al 88,6%, mentre, in linea con la letteratura nazionale e internazionale, si osserva una riduzione dell'efficacia complessiva nel periodo con circolazione prevalente della variante delta (75,8%)".Intanto la campagna vaccinale procede e i dati del report settimanale della Struttura Commissariale Emergenza Covid traccia una fotografia della situazione italiana. Sono 7.458.507 gli italiani non ancora vaccinati.Dato principale è il numero di somministrazioni che sono 89.473.584 ( alle 8,30 di venerdì 29 ottobre) con un incremento di +1.112.844. La fascia di età con il maggior numero di non vaccinati è quella tra i 40-49 anni con 1.505.945 persone ancora non coperte (pari al 17,14% della popolazione di quella età), segue la fascia tra i 50-59. La fascia di età più vaccinata è quella sopra agli 80 anni dove mancano all'appello solo 216.364 somministrazioni.