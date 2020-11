Progressi della ricerca scientifica Coronavirus: Pfizer-BioNTech annuncia che il suo vaccino risulta efficace oltre il 90% Pfizer si appresta a chiedere ora l'autorizzazione di emergenza per il proprio vaccino. Berlino: probabile vaccino più veloce storia umanità. Speranza: notizie incoraggianti, ma serve ancora prudenza. Biden: "Un'ottima notizia". Fauci: efficacia del vaccino "straordinaria"

Secondo la società farmaceutica Pfizer, i primi dati mostrano che il suo vaccino sperimentale ha un'efficacia di oltre il 90% nel prevenire il Covid-19. Pfizer, che ha sviluppato il vaccino insieme al produttore farmaceutico tedesco BioNTech, ha rilasciato solo pochi dettagli dalla sua sperimentazione clinica, basata sulla prima revisione formale dei dati da parte di un gruppo di esperti esterni.



La società ha affermato che l'analisi ha rilevato che il vaccino è stato efficace per oltre il 90% nel prevenire la malattia tra i volontari dello studio che non avevano prove di una precedente infezione da coronavirus. Se i risultati reggono, quel livello di protezione lo metterebbe alla pari con i vaccini infantili altamente efficaci per malattie come il morbillo. Non sono stati osservati seri problemi di sicurezza, ha affermato la società.



Pfizer prevede di chiedere alla Food and Drug Administration l'autorizzazione di emergenza del vaccino a due dosi alla fine di questo mese, dopo aver raccolto dati sulla sicurezza per due mesi, come raccomandato dalle leggi. Entro la fine dell'anno l'azienda avrà prodotto dosi sufficienti per immunizzare da 15 a 20 milioni di persone, hanno detto i dirigenti dell'azienda.



"Questo è un momento storico", ha detto in un'intervista Kathrin Jansen, vicepresidente senior e capo della ricerca e sviluppo sui vaccini presso Pfizer. "Questa era una situazione devastante, una pandemia, e abbiamo intrapreso un percorso e un obiettivo che nessuno ha mai raggiunto: inventare un vaccino entro un anno".

L'annuncio della società farmaceutica è stato così commentato dal super esperto americano in malattie infettive, Anthony Fauci: l'efficacia del vaccino Pfizer è "straordinaria": avrà un importante impatto sulla risposta al Covid-19.



Lo sviluppo rende Pfizer la prima azienda ad annunciare risultati positivi da una sperimentazione di vaccini in fase avanzata, balzando in testa a una frenetica corsa globale iniziata a gennaio e che si è svolta a velocità record.

Undici vaccini sono in fase avanzata di sperimentazione, di cui quattro negli Stati Uniti. I progressi di Pfizer potrebbero essere di buon auspicio per il vaccino di Moderna, che utilizza una tecnologia simile. Moderna ha detto che potrebbe avere i primi risultati alla fine di questo mese.



L'operazione Warp Speed, lo sforzo federale per lanciare un vaccino sul mercato, ha promesso alla Pfizer 1,95 miliardi di dollari per consegnare 100 milioni di dosi al governo federale, che saranno distribuite agli americani gratuitamente. Ma il dottor Jansen ha cercato di allontanare la compagnia dall'Operazione Warp Speed e dalla politica presidenziale, notando che la compagnia - a differenza degli altri produttori di vaccini - non ha preso soldi federali per pagare la ricerca e lo sviluppo.



"Non siamo mai stati parte del Warp Speed", ha detto. "Non abbiamo mai preso soldi dal governo degli Stati Uniti o da nessuno". Ha detto di aver appreso dei risultati dal gruppo di esperti esterni poco dopo le 13:00 di domenica e che i tempi non sono stati influenzati dalle elezioni. "Abbiamo sempre detto che la scienza guida il modo in cui ci comportiamo, niente politica", ha detto.



I dati diffusi da Pfizer lunedì sono stati forniti in un comunicato stampa, non in una rivista medica peer-reviewed. Non è una prova conclusiva che il vaccino sia sicuro ed efficace e il risultato iniziale di oltre il 90% di efficacia potrebbe cambiare con il procedere della sperimentazione. Sperimentazione che dovrebbe continuare fino a quando 164 persone nella sperimentazione su 44.000 persone non avranno sviluppato gli anticorpi al Covid-19, e valuterà anche quanto bene protegge dallo sviluppo di forme gravi della malattia e quanto bene il vaccino protegge le persone che sono già state infettate dal coronavirus.



La metà dei partecipanti ha ricevuto due dosi del vaccino e metà ha ricevuto un placebo. La prima analisi si è basata su 94 volontari che hanno sviluppato Covid-19. Il dottor Jansen ha detto che il consiglio esterno non ha precisato quanti di quei casi provenivano da partecipanti che erano stati vaccinati. Ma con un tasso di oltre il 90%.

Berlino, probabile sia il vaccino più veloce della storia dell'umanità

"Allo stato attuale è probabile che si possa arrivare velocemente come mai prima nella storia dell'umanità a un vaccino contro un nuovo virus" ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Jens Spahn, "possiamo essere ottimisti".

Speranza: notizie incoraggianti, ma serve ancora prudenza

"Le notizie di oggi sul vaccino anticovid sono incoraggianti. Ma serve ancora tanta prudenza. La ricerca scientifica è la vera chiave per superare l'emergenza. Nel frattempo non dobbiamo mai dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva" ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, su Fb.



Biden: "Un'ottima notizia"

La notizia dell'efficacia del vaccino Pfizer è stata salutata anche dal presidente eletto Biden: "Un'ottima notizia. Ma per ora resta la necessità mantenere mascherine e distanziamento sociale", ha detto Biden.