La lotta alla pandemia Covid-19, ecco i lockdown europei Le varianti spingono l'Europa a mantenere e inasprire le misure anticovid. Germania e Regno Unito spingono per il lockdown fino all'inizio di marzo

Per Germania e Regno Unito la risposta al Covid-19 resta il lockdown, almeno fino ai primi di marzo. I due Paesi scelgono la linea dura soprattutto per le varianti del virus che fanno correre il numero dei contagi. Un lockdown simile alla nostra zona rossa, ma non duro come quello italiano della primavera scorsa.

La Germania blinda anche le frontiere con un'ulteriore stretta ai confini con la Repubblica Ceca e il Tirolo austriaco. Una misura che non si esclude di introdurre anche con la regione francese della Mosella. Una scelta non condivisa dalla Commissione europea che non vorrebbe tornare alle chiusure delle frontiere come lo scorso anno e vorrebbe evitare le iniziative dei singoli Stati. Alle critiche la Germania risponde accusando la Commissione di aver gestito male la campagna di vaccinazione.



Le misure in Germania

Sono oltre due mesi che nel Paese ci sono forti restrizioni e il Governo vuole procedere con le misure anticovid fino al 7 marzo. Tra le misure non si parla di un coprifuoco generalizzato, consentiti gli incontri privati, ma limitati ai membri di una famiglia, cui può aggiungersi un’altra persona. Sì anche alle cerimonie religiose. Nelle aree con particolare incidenza di casi può essere imposto o consigliato di non spostarsi a più di 15 chilometri da casa. Serrate le porte di negozi e i servizi ritenuti non essenziali. Chiuse gran parte delle scuole, che gradualmente dovrebbero riaprire dal 22 febbraio.



Le misure nel Regno Unito

Nello Stato le infezioni calano e crescono le vaccinazioni, sono stati superati i 15 milioni. Il lockdown è in corso dall’inizio di gennaio e il partito conservatore chiede al Governo di revocarlo all'inizio di marzo. Non c’è un divieto assoluto di uscire di casa, sono molte le eccezioni: dagli acquisti essenziali agli incontri con la cerchia più stretta di conoscenti. È possibile andare alle cerimonie religiose e fare esercizio fisico. Mentre le scuole sono rimaste aperte per i bambini più vulnerabili e per i figli dei lavoratori essenziali. Aperti anche i parchi giochi.



Repubblica Ceca, Austria e Polonia

In Repubblica Ceca tre cantoni di cui due al confine con la Germania sono in lockdown. Mentre in Austria chiunque lasci il Tirolo deve produrre un test negativo dopo il focolaio di casi della variante sudafricana. Clima diverso in Polonia dove sono stati riaperti hotel musei, cinema, teatri e piscine e ha visto nel weekend una folla di cittadini prendere d'assalto le stazioni sciistiche.