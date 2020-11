Vertice Conte-capidelegazione, restano le divisioni sul Mes

Condividi

A quanto riferiscono fonti di maggioranza, il Mes è stato oggetto del confronto, stamattina, nella riunione con il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che il 30 novembre sarà all'Ecofin dove si discuterà, appunto, la riforma del Mes.

Sul tema le posizioni non sono cambiate: il muro dei 5 stelle da una parte e dall'altra Pd e Iv che invece sono favorevoli. "Una posizione inspiegabile" quella di M5S, "inspiegabile non aver ancora chiesto il Mes viste le criticità portate alla luce dalla pandemia" e, si riferisce, "la difficoltà è che Conte non riesce a fare una sintesi".

Al vertice hanno partecipato Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Roberto Speranza e Teresa Bellanova, presente il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.

Nel pomeriggio, il premier ha dato conto, tramite un tweet, di una telefonata intercorsa con la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen: "Ottimo scambio di vedute oggi con Ursula Von Der Leyen sul Global Health Summit in collegamento con il G20, coordinamento europeo delle misure sanitarie sul #Covid19 in occasione del periodo natalizio, un'azione europea più efficace sul tema migrazione con i Paesi extra-UE, e su Brexit".

Dal canto suo, Von der Leyen ha sottolineato come l'Italia sia sulla buona strada per quanto riguarda il Recovery plan. "Buona" telefonata con Giuseppe Conte, scrive su twitter la presidente, precisando, appunto, di aver parlato anche della preparazione del Recovery plan italiano. "Siamo in stretto contatto, l'Italia è ben messa sul cammino".

Good phone call with @GiuseppeConteIT today.

We focused on:



➡️ G20 #GlobalHealthSummit in Italy next spring;



➡️ preparation of the national recovery plan; we are in close contact, Italy is well on track



➡️ cooperation with external partners on migration flows pic.twitter.com/t0AhyXH3z1