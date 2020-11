ITALIA

2020/11/23 17:09

Contrasto alla pandemia Coronavirus, Viminale: controlli in crescita in ultima settimana, oltre 670mila ​ In pratica +7,5% nell'ultima settimana rispetto a quella precedente

Viminale ai Prefetti: "Più controlli contro assembramenti, chiudere strade e piazze se necessario"

Viminale ai Prefetti: "Più controlli contro assembramenti, chiudere strade e piazze se necessario" Covid, controlli nelle Rsa in tutta Italia: irregolarità in 37 strutture

Covid, controlli nelle Rsa in tutta Italia: irregolarità in 37 strutture Coronavirus, è boom di controlli dei Nas in ristoranti, pizzerie, fast-food, pub e bar Condividi Sono stati effettuati 670.544 controlli di polizia a contrasto della diffusione della pandemia nella settimana dal 16 al 22 novembre, in aumento del 7,5% rispetto alla settimana precedente in cui erano stati 623.896. Lo fa sapere il Viminale.



In particolare, le persone controllate sono state 560.183 (+6,2% rispetto alla precedente settimana); le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di prevenzione sono state 8.481 (+1,8%).



Le persone denunciate per non aver rispettato le misure di isolamento previste dalla quarantena sono state 202. I controlli hanno riguardato anche 110.361 attività ed esercizi commerciali (+14,7%); i titolari sanzionati sono stati 503 (+26,4%) e 111 sono stati i provvedimenti di chiusura. Nell'ultimo fine settimana, il 21 e 22 novembre, i controlli hanno interessato 150.110 persone (+2,6% rispetto al fine settimana precedente); 2.949 persone sono state sanzionate e 40 denunciate.



Gli esercizi commerciali controllati sono stati 28.949 (+11,3% rispetto al precedente fine settimana). Sono 168 i titolari sanzionati e 46 le chiusure. Sono stati effettuati 670.544 controlli di polizia a contrasto della diffusione della pandemia nella settimana dal 16 al 22 novembre, in aumento del 7,5% rispetto alla settimana precedente in cui erano stati 623.896. Lo fa sapere il Viminale.In particolare, le persone controllate sono state 560.183 (+6,2% rispetto alla precedente settimana); le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di prevenzione sono state 8.481 (+1,8%).Le persone denunciate per non aver rispettato le misure di isolamento previste dalla quarantena sono state 202. I controlli hanno riguardato anche 110.361 attività ed esercizi commerciali (+14,7%); i titolari sanzionati sono stati 503 (+26,4%) e 111 sono stati i provvedimenti di chiusura. Nell'ultimo fine settimana, il 21 e 22 novembre, i controlli hanno interessato 150.110 persone (+2,6% rispetto al fine settimana precedente); 2.949 persone sono state sanzionate e 40 denunciate.Gli esercizi commerciali controllati sono stati 28.949 (+11,3% rispetto al precedente fine settimana). Sono 168 i titolari sanzionati e 46 le chiusure.

Condividi